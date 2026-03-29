Bidkin LPG Shortage: बिडकीनमध्ये घरगुती गॅस टंचाईची तीव्रता; एक किलोमीटरपर्यंत नागरिकांची रांग, चुलीवर स्वयंपाकाची वेळ

रविंद्र गायकवाडबिडकीन : पैठण तालुक्यातील बिडकीन येथील इंडियन गॅस एजन्सीसमोर घरगुती गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी ग्राहकांच्या अक्षरशः रांगाच रांगा लागल्याचे चित्र आज पाहायला मिळाले. तब्बल एक किलोमीटरपर्यंत नागरिक सिलिंडर घेऊन रांगेत उभे असल्याने परिसरात गॅस टंचाईची तीव्रता अधोरेखित झाली आहे..सकाळी सहा वाजल्यापासूनच ग्राहक एजन्सीसमोर दाखल होऊ लागले होते. उन्हाचा कडाका वाढत असतानाही महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि कामगार वर्गातील नागरिक सिलिंडर मिळवण्यासाठी तासनतास प्रतीक्षा करत उभे होते. अनेक जण रिकामे सिलिंडर खांद्यावर किंवा हातगाड्यांवर तसेच दुचाकी आणि मिळेल त्या पद्धतीने घेऊन रांगेत उभे असल्याचे दिसून आले..बिडकीनसह परिसरातील गावांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून घरगुती गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. नियमित पुरवठा होत नसल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. काही कुटुंबांना पर्याय नसल्याने पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आल्याचेही नागरिकांनी सांगितले."दोन-दोन दिवस एजन्सीला फेऱ्या मारूनही सिलिंडर मिळत नाही. आज पहाटेपासून रांगेत उभे आहोत, तरीही मिळेल की नाही याची खात्री नाही," अशी प्रतिक्रिया काही नागरिकांनी व्यक्त केली..दरम्यान, वाढत्या मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे. संबंधित प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष देऊन गॅसचा सुरळीत पुरवठा करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे.अशातच प्रशासनाने तातडीने दखल घेत काहीतरी अंमलबजावणी करावी अशी मागणी जोर धरत आहे.