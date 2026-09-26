मराठवाडा

Bike Accident : बिडकीन–शेकटा मार्गावर भीषण अपघात! दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू; नातेवाइकांकडून घातपाताचा संशय, पोलिसांचा तपास सुरू

बिडकीन–दहेगाव बंगला मार्गावरील गिधाडा गावाजवळ शनिवारी (ता. २६) पहाटे दुचाकीचा अपघात होऊन ३० वर्षीय दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला.
Tushar Kokani

Tushar Kokani

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सकाळ वृत्तसेवा
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बिडकीन : बिडकीन–दहेगाव बंगला मार्गावरील गिधाडा गावाजवळ शनिवारी (ता. २६) पहाटे दुचाकीचा अपघात होऊन ३० वर्षीय दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. तुषार बन्सीलाल कोकाणी (वय-३०, रा. न्यू रेसीडेन्सी, बिडकीन) असे मृताचे नाव आहे. या घटनेने बिडकीन परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

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