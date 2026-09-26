Bike Accident : बिडकीन–शेकटा मार्गावर भीषण अपघात! दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू; नातेवाइकांकडून घातपाताचा संशय, पोलिसांचा तपास सुरू

बिडकीन : बिडकीन–दहेगाव बंगला मार्गावरील गिधाडा गावाजवळ शनिवारी (ता. २६) पहाटे दुचाकीचा अपघात होऊन ३० वर्षीय दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. तुषार बन्सीलाल कोकाणी (वय-३०, रा. न्यू रेसीडेन्सी, बिडकीन) असे मृताचे नाव आहे. या घटनेने बिडकीन परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, तुषार कोकाणी हे दुचाकीवरून बिडकीन–दहेगाव बंगला मार्गाने जात असताना गिधाडा गावाजवळ त्यांच्या दुचाकीचा अपघात झाला. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तुषार यांना तातडीने ग्रामीण रुग्णालय, बिडकीन येथे दाखल करण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीनंतर त्यांना मृत घोषित केले..नेमका अपघात कसा झाला?या अपघाताबाबत तुषार यांच्या नातेवाइकांनी घातपाताचा संशय व्यक्त केला आहे. दुचाकीस्वाराचा अपघात नेमका कशामुळे झाला, दुचाकी स्वतःहून घसरली की अज्ञात वाहनाने धडक दिली, याबाबत अद्याप स्पष्टता झालेली नाही. त्यामुळे या घटनेचे नेमके कारण शोधण्यासाठी बिडकीन पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.या प्रकरणी बिडकीन पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. घटनास्थळाची पाहणी, उपलब्ध पुरावे आणि इतर बाबींच्या आधारे पोलिसांकडून अपघाताच्या कारणाचा शोध घेतला जात आहे..आठवडाभरात दुसरा बळीबिडकीन–शेकटा मार्गावर अवघ्या एका आठवड्यात दुचाकीस्वाराच्या मृत्यूची ही दुसरी घटना असल्याने या मार्गाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे वाहनचालक आणि नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत असून, अपघातप्रवण ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.तुषार कोकाणी यांच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी आणि एक मुलगा असा परिवार आहे. त्यांच्या अकाली निधनाने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.