Beed News: घरच्या अंगणात बायोगॅस प्रकल्प; गॅसची चिंता मिटली आणि झाडांना स्लरी मिळाली

बीड: जगाच्या एका कोपऱ्यात इराण, इस्राईल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षाच्या ठिणग्या उडत असताना, त्याचे पडसाद आता आपल्या गाव-खेड्यातील स्वयंपाकघरापर्यंत पोचले आहेत. जागतिक अस्थिरतेमुळे इंधनाचे दर गगनाला भिडले असून शहरी भागात गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. अनेक हॉटेल्समध्ये महागड्या गॅसऐवजी पुन्हा चुली पेटू लागल्या आहेत. मात्र, अशा प्रतिकूल काळातही काही शेतकरी कुटुंबांनी महागाईवर मात करण्याचा एक मार्ग शोधला आहे. तळेगावचे प्रगतिशील शेतकरी अशोक घोलप यांनी आपल्या दारात उभारलेला बायोगॅस प्रकल्प आज संपूर्ण जिल्ह्यासाठी एक नवी दिशा ठरत आहे..शाश्वत आणि स्वस्त पर्यायजागतिक युद्धाच्या झळा आणि गॅस सिलिंडरची दरवाढ यावर बायोगॅस हा एक शाश्वत आणि स्वस्त पर्याय म्हणून पुढे आला आहे. अशोक घोलप यांचा हा प्रयोग केवळ गॅसची बचत करणारा नसून, सेंद्रिय शेतीला बळ देणारा आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणारा ठरत आहे. जर प्रत्येक पशुपालक शेतकऱ्याने असा प्रकल्प उभारला, तर भविष्यात इंधनासाठी कोणावरही अवलंबून राहण्याची वेळ येणार नाही.स्लरीतून फळबागेला टॉनिकबायोगॅसचा केवळ इंधन म्हणूनच उपयोग होत नाही, तर त्यातून बाहेर पडणारी स्लरी (द्रवरूप खत) हे शेतकऱ्यांसाठी सोन्यासारखे आहे. रोज साधारण १० लिटर स्लरी तयार होते, ज्याची बाजारभावाप्रमाणे किंमत १०० रुपयांहून अधिक आहे. घोलप यांच्या दारात असलेल्या फळबागेसाठी हे उत्तम सेंद्रिय खत ठरत असून, यामुळे झाडांची वाढ जोमाने होत आहे..जागतिक संकट आणि स्थानिक तोडगाबीड परिसरातील अनेक गावे दुग्ध उत्पादनासाठी ओळखली जातात. जिथे जनावरे आहेत, तिथे ऊर्जेचे साधनही आहे, हे अशोक घोलप यांनी ओळखले. त्यांनी पाणी फाउंडेशनच्या मदतीने आपल्या दारात अवघ्या १० हजार १०० रुपयांच्या अल्प खर्चात बायोगॅस प्रकल्प साकारला आहे. ५-६ माणसांच्या कुटुंबासाठी लागणाऱ्या गॅसची चिंता करण्याची आता गरज उरलेली नाही.कुटुंबाची साथ आणि वेळेचे नियोजनघोलप यांच्या कुटुंबात वडील विष्णुपंत घोलप, स्वतः अशोक, त्यांच्या पत्नी भूमिका, मुलगा अनिकेत आणि सून ज्ञानेश्वरी असे पाच सदस्य आहेत. या सर्वांच्या स्वयंपाकासाठी त्यांना दिवसाआड चार टोपली शेण आणि ४० लिटर पाणी लागते. हे मिश्रण तयार करण्यासाठी दिवसातील केवळ १५ मिनिटांचा वेळ लागतो, मात्र त्यातून दोन दिवस पुरेल एवढा गॅस विनासायास उपलब्ध होतो..कशी आहे ही ऊर्जा बँक?या प्रकल्पाची रचना अत्यंत साधी पण तितकीच प्रभावी आहे. घोलप यांच्या दारात शेतीकामासाठीचे बैल आणि दुभती जनावरे आहेत. त्यांनी महिनाभरापूर्वी पाणी फाउंडेशनच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम सुरू केला. यासाठी १० फूट लांब, ७ फूट रुंद आणि ३ फूट उंचीचा खड्डा खोदून त्यावर जाड प्लॅस्टिकचे झाकण बसवण्यात आले. बाजूलाच दीड बाय तीन आकाराचा एक छोटा हौद असून, त्यात शेण आणि पाणी यांचे मिश्रण केले जाते. हे मिश्रण पाइपद्वारे मुख्य खड्ड्यात जाते, जिथे प्रक्रिया होऊन गॅस तयार होतो. हा गॅस पाइपद्वारे थेट स्वयंपाकघरातील शेगडीपर्यंत पोचवला जातो..स्लरी म्हणजे काय?बायोगॅसच्या टाकीमध्ये जेव्हा आपण शेण आणि पाणी एकत्र करून टाकतो, तेव्हा तिथे अॅनरॉबिक डायजेशन (हवेच्या अनुपस्थितीत होणारे कुजणे) ही प्रक्रिया घडते. या प्रक्रियेत मिथेन गॅस बाहेर पडतो आणि शिल्लक राहिलेले घटक पूर्णपणे कुजून त्याचे पातळ द्रावणात रूपांतर होते. हेच द्रावण म्हणजे स्लरी.