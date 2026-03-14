Biogas Scheme News: शेतकऱ्यांसाठी बायोगॅस योजना; स्वच्छ ऊर्जा आणि आर्थिक बचत दोन्ही मिळवा; ग्रामीण भागातील स्वयंपाकासाठी बायोगॅस अनुदान

मराठवाडा: स्वयंपाकासाठी लाकडाचे जळण वापरणाऱ्या ग्रामीण भागात बायोगॅस निर्मितीचा वापर वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे पर्यावरणाला स्वच्छ ऊर्जा मिळते. विशेष म्हणजे पशुधन असलेल्या ग्रामीण भागात बायोगॅस मोठ्या प्रमाणात तयार होऊ शकतो. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येते..असे आहे अनुदानपाच लाखांपर्यंत बायोगॅस गॅससाठी रक्कम १४ हजार ५००, तर अनुदानासाठी ९ हजार रुपये प्रतियुनिट मिळते. राज्यातील शेतकऱ्यांना ८ हजार ५०० रुपये प्रतियुनिट मिळते. जिल्हा परिषदेमार्फत हा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत १२ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. ग्रामीण भागात स्वयंपाकासाठी बायोगॅसची अनेक कामे होतात. यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या पशुधनाचे शेण वापरले जाते. त्यातून निघणारा गॅस स्वयंपाक, तसेच आर्थिक बचत होते..दोन्ही वेळा स्वयंपाकबायोगॅस संयंत्र असलेल्या ५ ते ६ कुटुंबांच्या स्वयंपाकासाठी दोन्ही वेळा स्वयंपाक, चहा, पाणी गरम करणे या गोष्टी सहज शक्य असतात. महिन्याच्या सरासरी तीन सिलिंडरची बचत होते. लाकडाची बचत होते. पर्यावरण निर्माण संरक्षण होते.शेतकऱ्यांकडे पशुधन आवश्यकराष्ट्रीय बायोगॅस योजनेत शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकतो. मात्र, लाभार्थ्यांकडे ३ ते ५ गाई असणे आवश्यक. योजनेत शेण निर्मितीच्या कारणाने लागणारे शेण सहज उपलब्ध होईल..सातत्याची गरजबायोगॅस उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पशुधनासोबत स्वतःची जमीनही आवश्यक असते. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ७/१२, ८-अ असणे आवश्यक आहे.बायोगॅसचे हे आहेत फायदे▪ पारंपरिक इंधनाला बायोगॅस हा उत्तम पर्याय आहे.▪ बायोगॅस निर्मितीमुळे चालणाऱ्या अवशेषातून सेंद्रिय खत, तसेच पिकांना उपयुक्त खते तयार होतात. त्यामध्ये जीवाणूंचा विकास होतो.▪ पर्यावरणातील वायू प्रदूषण कमी होते..अर्ज कसा करावालाभार्थी शेतकऱ्यांनी विविध नमुन्यांमध्ये लागणारी कागदपत्रे जोडून अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकारी व तालुका स्तरावर गट विकास अधिकारी किंवा कृषी अधिकारी (कृषी) यांच्या कार्यालयात संपर्क साधावा. तसेच राज्य शासनाच्याhttps://rdd.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळावरही अधिक माहिती उपलब्ध आहे."राष्ट्रीय बायोगॅस ही केंद्र शासनाची योजना आहे. यात लाभार्थ्यांना बायोगॅस यंत्रणा उभारण्यासाठी १४ हजार ३४० अनुदान दिले जाते. यासाठी २१ हजार रुपये खर्च येतो."– आदेश शाकटे, जिल्हा कृषी अधिकारी, लातूर.