मराठवाडा

Shashikant Shinde : भाजपला शरद पवार यांची भीती; कोटा वाढवून आरक्षण देण्याची गरज

सरकारमध्ये तीन पक्ष बसले आहेत. राज्याच्या राजकारणात विकासाचा विचार बाजूला पडला आहे. समाजासमाजामध्ये तेढ निर्माण करून राजकरण केले जात आहे.
जालना - सरकारमध्ये तीन पक्ष बसले आहेत. राज्याच्या राजकारणात विकासाचा विचार बाजूला पडला आहे. समाजासमाजामध्ये तेढ निर्माण करून राजकरण केले जात आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे नाव घेतले जाते.

