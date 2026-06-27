Degloor News : जिल्हा बँकेच्या उमेदवारीसाठी देगलूरात भाजपची चाचपणी; आमदार अमर राजूरकरांचा दौरा

देगलूर - नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ता. २६ जुलै रोजी होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देगलूर मतदारसंघातील भाजपच्या संभाव्य उमेदवाराबाबत पक्षाने चाचपणी सुरू केली आहे. त्यासाठी विधान परिषदेचे आमदार अमर राजूरकर यांनी शनिवारी ता. २७ रोजी देगलूरचा धावता दौरा करून आमदार जितेश अंतापूरकर यांच्या निवासस्थानी तालुक्यातील सेवा सहकारी संस्थांचे चेअरमन, प्रमुख पदाधिकारी व निवडक मतदारांशी संवाद साधला..माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या सूचनेनुसार आमदार राजूरकर यांनी प्रत्यक्ष मतदारांशी चर्चा करून स्थानिक पातळीवरील वातावरणाचा आढावा घेतला. बैठकीत प्रत्येक मतदाराचे स्वतंत्र मत जाणून घेण्यात आले. या चर्चेनंतर आमदार राजूरकर आपला अहवाल पक्षश्रेष्ठींकडे सादर करणार असून, त्यानंतर देगलूर मतदारसंघातील उमेदवारावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे..यापूर्वी जिल्हा बँकेवर विजयसिंह बाळासाहेब देशमुख हाणेगावकर यांनी संचालक म्हणून प्रतिनिधित्व केले होते. देशमुख कुटुंबीय हे माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांचे निकटवर्तीय मानले जात असल्याने त्यांनाच पुन्हा संधी मिळावी, अशी मागणी त्यांच्या समर्थकांकडून होत आहे. दुसरीकडे, ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव देशमुख बळेगावकर यांच्या समर्थकांनीही त्यांना उमेदवारी देण्याची मागणी पक्षाकडे केली आहे.दरम्यान, मागील काही निवडणुकांमध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांना संधी मिळाल्याने यावेळी लिंगायत समाजातील उमेदवाराला प्रतिनिधित्व द्यावे, अशी मागणीही पक्षांतर्गत चर्चेत पुढे येत असून त्यावरही साधक-बाधक विचार सुरू असल्याचे समजते..मोहित पाटील सुगावकर यांचा अर्ज..!दरम्यान, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे नेते तथा सुगाव सेवा सहकारी संस्थेचे चेअरमन मोहित माधवराव पाटील सुगावकर यांनी सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघातून आपला उमेदवारी अर्ज गुरुवारी ता. २५ रोजी दाखल केला आहे. ते माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीराम पाटील राजूरकर यांचे नातू असून माजी खासदार भास्करराव पाटील खतगावकर यांचे समर्थक म्हणून ओळखले जातात. यापूर्वी त्यांच्या आई-वडिलांनीही जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत लढत दिली होती..राष्ट्रवादी काँग्रेसची आज बैठक...!जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची महत्त्वाची बैठक रविवारी ता. २८ रोजी आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी आयोजित केली आहे. या बैठकीत तालुकानिहाय उमेदवारांबाबत चर्चा होणार असून, निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास पक्षाची भूमिका काय असावी, यावरही बैठकीत विचारमंथन होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.