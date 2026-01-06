Highway Accident : धुळे-सोलापूर महामार्गावर ‘ब्लॅक मंडे’! रात्री काही मिनिटांच्या फरकाने तीन अपघात, दोन जखमी

आडूळ (ता. पैठण) - धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर सोमवारी (ता. पाच) रात्री साडेनऊच्या सुमारास काही मिनिटांच्या अंतराने वेगवेगळ्या ठिकाणी तीन अपघात झाले. या विचित्र घटनांमध्ये दोन जण जखमी झाले आहेत. तर, एका घटनेत धावती कार जळून खाक झाली..आडूळ येथील रजापूर फाट्याजवळ चुकीच्या बाजूने (रॉँग साइड) येणाऱ्या दुचाकीला (क्र. एमएच २१ बीवाय ००५३) समोरून येणाऱ्या कारने (क्र. एमएच २० एफपी ९१९३) जोराची धडक दिली. यामध्ये दुचाकीस्वार जखमी झाला. स्थानिक नागरिक सौरभ पिवळ व इतरांनी तत्काळ धाव घेत जखमीला उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे हलविले..दुसऱ्या घटनेत, आडगाव जावळे शिवारात पाचोडकडून जाणाऱ्या टाटा सफारी कारने (क्र. एमएच ४४ बीसी ०००२) अचानक पेट घेतला. चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे वाहनातील दोघेही सुखरूप बाहेर पडले, ज्यामुळे मोठी जीवितहानी टळली. मात्र, आगीत कार पूर्णतः जळून खाक झाली..तर, तिसरा अपघात चित्तेपिंपळगावजवळ घडला. येथे दोन ट्रकची (क्र. एमएच ४० सीटी ९९३९ आणि क्र. जीजे ३६ व्ही ७८३१) समोरासमोर धडक झाली. यात नसीम शेख (रा. उत्तर प्रदेश) हा चालक जखमी झाला. त्याला ‘१०३३’ हेल्पलाइनच्या रुग्णवाहिकेने छत्रपती संभाजीनगर येथे उपचारासाठी दाखल केले आहे..यातील चित्तेपिंपळगाव येथील अपघात चिकलठाणा पोलिस स्थानकाच्या हद्दीत, तर उर्वरित दोन घटना पाचोड पोलिस स्थानकाच्या हद्दीत घडल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.