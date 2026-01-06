मराठवाडा

Highway Accident : धुळे-सोलापूर महामार्गावर ‘ब्लॅक मंडे’! रात्री काही मिनिटांच्या फरकाने तीन अपघात, दोन जखमी

धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर सोमवारी (ता. पाच) रात्री साडेनऊच्या सुमारास काही मिनिटांच्या अंतराने वेगवेगळ्या ठिकाणी तीन अपघात झाले.
car burnt in accident

सकाळ वृत्तसेवा
आडूळ (ता. पैठण) - धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर सोमवारी (ता. पाच) रात्री साडेनऊच्या सुमारास काही मिनिटांच्या अंतराने वेगवेगळ्या ठिकाणी तीन अपघात झाले. या विचित्र घटनांमध्ये दोन जण जखमी झाले आहेत. तर, एका घटनेत धावती कार जळून खाक झाली.

