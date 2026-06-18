Deglur Crime : दोन महिन्यांनंतर अंध खुनाचा उलगडा! उत्खननातून सांगाडा हस्तगत; पत्नी व तिच्या प्रियकराला अटक

देगलूर - दोन महिन्यांपासून बेपत्ता असलेल्या व्यक्तीच्या अंध खुनाचा अखेर मरखेल पोलिसांनी पर्दाफाश केला. अत्याधुनिक तांत्रिक तपास, गुप्त माहिती आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी मृताच्या पत्नीसह तिच्या प्रियकराला अटक केली असून, आरोपींनी दाखवून दिलेल्या ठिकाणी उत्खनन करून मृतदेहाचे सांगाड्यासह अवशेष जप्त करण्यात आले..रामकिशन गंगाधर गोलेवार (वय-५५, रा. एकुर्का रोड, ता. उदगीर, जि. लातूर) हे २५ एप्रिल २०२६ पासून बेपत्ता होते. त्यांच्या पत्नी देवशाला रामकिशन गोलेवार यांनी १७ मे रोजी मरखेल पोलिस ठाण्यात बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली होती. सुरुवातीला मिसिंग म्हणून नोंद झालेल्या या प्रकरणाने तपासादरम्यान धक्कादायक वळण घेतले..तपासात देवशाला गोलेवार हिचे गावातील सुभाष व्यंकन्ना यतरवाड याच्याशी अनैतिक संबंध असल्याची माहिती समोर आली. पोलिसांनी दोघांचे मोबाईल कॉल डिटेल रेकॉर्ड (सीडीआर) तपासले असता ते सातत्याने संपर्कात असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र रामकिशन बेपत्ता झाल्यानंतर त्यांच्या संपर्कात अचानक खंड पडल्याने संशय अधिक बळावला..त्यानंतर तांत्रिक पुरावे, स्थानिक गुप्त माहिती, साक्षीदारांचे जबाब आणि परिस्थितीजन्य पुरावे यांची सांगड घालत पोलिसांनी देवशाला गोलेवार हिची कसून चौकशी केली. अखेर तिने प्रियकर सुभाष यतरवाड याच्या मदतीने पतीचा खून करून मृतदेह पुरल्याची कबुली दिली.आरोपींनी दाखवून दिलेल्या ठिकाणी उत्खनन करण्यात आले. त्यामध्ये मानवी सांगाडा, मृतदेहाचे अवशेष, खुनासाठी वापरण्यात आलेला दगड, कपडे तसेच डीएनए तपासणीसाठी आवश्यक नमुने जप्त करण्यात आले..या प्रकरणी मरखेल पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक १००/२०२६ अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता कलम १०३, २३८ व ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी देवशाला रामकिशन गोलेवार (वय-४०) व सुभाष व्यंकन्ना यतरवाड (वय-४५) यांना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.