Shendurwada News : रक्तरंजित वाळू, जमिनीच्या व्यवहाराची नशा, अन् विकासकामांतील भ्रष्टाचार मार्गाने पैसा कमावण्याचा नाद सुटेना

शेंदूरवादा - गंगापूर तालुका सध्या तीन गंभीर प्रकारांमुळे चर्चेत आहे. बेकायदा वाळू उपसा आणि त्यातून फोफावलेली गुन्हेगारी, शासनाच्या इनामी व गायरान जमिनी तसेच महामार्गालगतच्या जमिनींच्या संशयास्पद खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आणि अधिकारी-ठेकेदारांच्या संगनमतातून विकासकामे न करताच शासनाची कोट्यवधी रुपयांची बिले काढल्याच्या तक्रारी, या तीनही प्रकारांनी तालुक्यात अक्षरशः कळस गाठल्याचे चित्र आहे..गंगापूर तालुक्यातील सनव येथे बुधवारी पहाटे (ता.7) शिवना नदीत वाळू उपशावरून पहाटे झालेल्या हाणामारीत रियाज पठाण याचा मृत्यू झाला असून, असद सत्तार शेख हा गंभीर जखमी आहे सनव येथे यापूर्वीही अवैध वाळू उपशाची गंभीर बाब समोर आली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी या परिसराची पाहणी करूनमंडळ अधिकारी सुभाष वाघ व तलाठी उज्वला ठोंबरे यांना निलंबित केले होते, तर तहसीलदार नवनाथ वाघवाड व उपविभागीय अधिकारी डॉ. अरुण जऱ्हाड यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. या कारवाईनंतर पुढे नेमकी काय कार्यवाही झाली, याचे उत्तर अद्याप जनतेसमोर आलेले नाही..टेंभापुरी मध्यम प्रकल्प, लिंबे-जळगाव गायरान व जिकठाण परिसरात अवैध मुरूम उपशामुळे निर्माण झालेल्या खोल खड्ड्यांत बुडून नऊ जणांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना ताज्या आहेत. त्यामुळे अवैध गौण खनिज उत्खननाचा प्रश्न केवळ शासनाच्या महसुलापुरता मर्यादित राहिलेला नसून तो थेट मानवी जीविताशी जोडला गेला आहे.महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना न दिसणारे वाळूसाठे आमदार प्रशांत बंब यांच्या पाहणी दौऱ्यात मात्र आढळून आले. शेंदूरवादा व लिंबे-जळगाव परिसरात पाहणीदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळूसाठे आढळून आल्याने आमदार प्रशांत बंब यांनी महसूल विभागाच्या ताब्यात देत कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे ‘अधिकाऱ्यांच्या नजरेआड एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाळूचा साठा होतोच कसा?’ हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो..काळ्या सोनासाठी रक्तपात....गोदावरी, शिवना, खाम आणि नागझरी या नद्यांमधील वाळूला मोठी मागणी आहे. वाळूज-बिडकीन परिसरातील औद्योगिक वसाहतींसह छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील विविध बांधकामांसाठी या भागातील वाळूचा वापर केला जातो. वाळूतून मिळणाऱ्या मोठ्या पैशामुळे हा व्यवसाय हळूहळू ‘काळे सोने’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. पूर्वी मोजकीच मंडळी या व्यवसायात होती. मात्र त्यातून मिळणारा पैसा दिसू लागल्याने अनेकांचा या धंद्यात प्रवेश झाला.शासनाने वाळू उपशातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी लिलावाची पद्धत बदलली. ऑनलाइन लिलाव सुरू झाले. मात्र लिलावातील अटी व आर्थिक बाबी कठीण झाल्याने अनेक ठेकेदारांनी लिलावापासून माघार घेतली. त्याचा अर्थ वाळू उपसा थांबला, असा मात्र झाला नाही. उलट, अधिकृत मार्ग बंद झाल्याने बेकायदा वाळू उपशाला चालना मिळाल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसते. एका बाजूला शासनाचा महसूल बुडत असताना दुसऱ्या बाजूला या पैशातून गुन्हेगारी वाढत असल्याची गंभीर बाब समोर येत आहे..‘पैशासाठी राजकारण आणि राजकारणासाठी पैसा’ या समीकरणात गुन्हेगारीची भर पडली आहे. वाळू व्यवसायातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालेली मंडळी राजकारणात येऊ लागली. व्यवसायातील वर्चस्व टिकविण्यासाठी एकमेकांना संपविण्यापासून सरकारी यंत्रणा हाताशी धरण्यापर्यंतची स्पर्धा सुरू झाली. काठ्या, तलवारी आणि गावठी पिस्तुलांचा शिरकाव वाळूपट्ट्यात झाला. काळ्या सोनासाठी रक्त सांडण्याच्या घटना घडू लागल्या.वाळूच्या व्यवसायात आडवे येणाऱ्यांना धमकावणे, मारहाण करणे आणि प्रसंगी जीवघेणे हल्ले करण्याचे प्रकार घडत आहेत. महसूल विभागातील काही प्रामाणिक अधिकारी व पोलीस कारवाईसाठी गेले तरी त्यांच्यावर हल्ला करण्याचे धाडस काही गुन्हेगारांमध्ये निर्माण झाले आहे. हे धाडस अचानक निर्माण झालेले नसून, दीर्घकाळातील दुर्लक्ष आणि कथित संगनमतातून ते वाढले आहे का, हा प्रश्न आहे..अधिकाऱ्यांकडून अभयाचा आरोप....अवैध वाळू उपशातून मिळणाऱ्या पैशावर अनेकांचा डोळा आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी गुन्हेगारांना संरक्षण व पाठबळ मिळते, तर काही ठिकाणी धाकदपटशा दाखवून पैशांची मागणी केली जाते, अशा तक्रारी आहेत. यामुळेच वाळू माफियांमध्ये ‘आपल्याला कोणीही काही करू शकत नाही’, अशी मानसिकता निर्माण झाली आहे का, याचा तपास होणे गरजेचे आहे.या प्रकाराचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांनाही बसत आहे. निवडणुका आणि गावातील वर्चस्वासाठी या पैशाचा वापर होत असल्याच्या चर्चा आहेत. सामान्य नागरिकांना धमकावणे, त्रास देणे असे प्रकार घडत असताना दाद मागायची तरी कोणाकडे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..जमिनींच्या व्यवहाराचे नवे ‘काळे धंदे’...तालुक्यातील दुसरा गंभीर प्रकार म्हणजे शासनाच्या इनामी, गायरान तसेच महामार्गालगतच्या जमिनींच्या व्यवहाराचा. देवस्थानच्या इनामी जमिनी मोठ्या प्रमाणावर असून, त्यातील अनेक जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर कायदेशीर निर्बंध आहेत. असे असतानाही काही ठिकाणी चुकीचे दस्तऐवज तयार करून खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.इसरवाडी फाटा ते बिडकीन महामार्गासाठी संपादित झालेल्या जमिनींच्या नोंदी, तसेच टेंभापुरी मध्यम प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या जमिनींच्या सातबाऱ्यांबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. काही ठिकाणी अशा जमिनींचे व्यवहार सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे. कमी किमतीत जमीन मिळवून भविष्यात मोठा नफा मिळविण्याच्या अपेक्षेने या व्यवहारात गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याची चर्चा आहे..या व्यवहारांमध्ये काही अधिकारी व व्यक्तींची नावे सातत्याने चर्चेत येत असतील, तर त्यांच्या मालमत्ता व्यवहारांची आणि निर्णय प्रक्रियेतील भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी का होऊ नये? शासनाच्या जमिनींचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेलाच या व्यवहारांबाबत संशयाच्या भोवऱ्यात उभे राहावे लागत असेल, तर त्यामागचे कारण शोधणे आवश्यक आहे.विकासकामे कागदावरच?...तिसरा आणि तितकाच गंभीर प्रकार म्हणजे शासनाच्या निधीतून मंजूर झालेली विकासकामे प्रत्यक्षात न करता कागदोपत्री पूर्ण दाखवून बिले काढल्याच्या तक्रारी. गुरु धानोरा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, टेंभापुरी ते धामोरी रस्ता, मांडवा ते पांढर ओहोळ रस्ता, तळपिंपरी ते महालक्ष्मीखेडा रस्ता आणि लासूर स्टेशन येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या कामांबाबत अशा स्वरूपाच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत..कामे प्रत्यक्षात न करता कागदावर पूर्ण दाखवून बिले काढली असल्यास, तो केवळ प्रशासकीय त्रुटीचा विषय राहत नाही. तो थेट शासनाच्या निधीशी आणि जनतेच्या पैशाशी संबंधित गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार ठरतो. या प्रकरणाची चौकशी होऊन ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी अधिवेशनात गैरप्रकार झाल्याची कबुली दिल्याचे सांगितले जाते.मात्र त्यानंतरही केवळ अभियंत्यांच्या निलंबनापुरती कारवाई होत असेल आणि संबंधित ठेकेदार अथवा जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होत नसतील, तर या प्रकरणाला वरिष्ठ पातळीवरून अभय दिले जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो..‘बंदोबस्त’ कोणाचा?गावातील एखाद्या व्यक्तीने बेकायदा धंद्यांविरुद्ध आवाज उठविला, तर त्याचाच पद्धतशीरपणे ‘बंदोबस्त’ केला जात असल्याची भीती अनेकांच्या मनात आहे. त्यामुळे गैरप्रकारांविरोधात आवाज उठविणाऱ्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची नाही का?नोकरीपेक्षा या गैरप्रकारांतून मिळणारी वरकमाई मोठी आहे, अशी भावना काही अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली असेल, तर कारवाईची किंवा बदलीची भीती का वाटणार? नोकरीपेक्षा ‘धंद्या’त अधिक रस असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या कथित साखळीत वरिष्ठ अधिकारीही गुरफटले असतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय मागायचा तरी कोणाकडे, हा गंगापूर तालुक्यासमोरील खरा प्रश्न आहे..अवैध वाळू उपसा, संशयास्पद जमीन व्यवहार आणि विकासकामांतील कथित गैरव्यवहार या तिन्ही प्रकारांकडे वेगवेगळ्या विभागांचे विषय म्हणून न पाहता, त्यामागील आर्थिक आणि प्रशासकीय साखळी शोधण्याची गरज आहे. महसूल, पोलिस आणि बांधकाम यंत्रणांनी स्वतंत्रपणे नव्हे, तर समन्वयाने कारवाई केली तरच या गैरप्रकारांना आळा बसू शकतो.अन्यथा शासनाचा महसूल बुडत राहील, सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होत राहील, गुन्हेगारीला खतपाणी मिळत राहील आणि या सगळ्याची किंमत अखेर सर्वसामान्य नागरिकांनाच मोजावी लागेल. गंगापूर तालुक्यातील या तीन ‘काळ्या धंद्यां’वर प्रशासन खरोखरच लगाम घालणार का, की कारवाईच्या नावाखाली केवळ कागदी घोडे नाचविले जाणार, हा प्रश्न आता जनतेसमोर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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