पाचोड - दोन चिमुकल्या बालकांच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनेने हादरलेल्या नांदर (ता. पैठण) गावावर आणखी एक दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. तब्बल ४८ तासांनंतर आयुष उर्फ आर्यन सोमनाथ रोडगे या सात वर्षीय बालकाचा मृतदेह बुधवारी (ता. १८) सकाळी नऊ वाजेच्या सुमारास डाव्या कालव्यात आढळून आला. दुसरा बालक श्याम रोडगे (वय पाच) याचा शोध अद्याप सुरू असून, या घटनेने परिसरात संताप, दुःख आणि हळहळ व्यक्त होत आहे..बुधवारी (ता.१८) सकाळी डाव्या कालव्यावरील विद्युत मोटारी सुरू करण्यासाठी गेलेल्या काही तरुण शेतकऱ्यांना पाण्यातून एक मृतदेह वाहत येताना दिसला. क्षणाचाही विलंब न करता त्यांनी कालव्यात उड्या घेत मृतदेह बाहेर काढला. त्यानंतर मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आला. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शिवाजी पवार यांनी तपासणी केल्यानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या स्वाधीन केला..आयुष उर्फ आर्यनवर नांदर येथे शोकाकुल वातावरणात सायंकाळी पावणेसात वाजता पोलिस बंदोबस्तात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी आई, आजोबा, नातेवाईक आणि ग्रामस्थांचा आक्रोश उपस्थितांचे काळीज पिळवटून टाकणारा होता. निरागस बालकाच्या मृत्यूने गावातील प्रत्येकाच्या डोळ्यांत अश्रू तराळले..दरम्यान, दुसरा बालक श्याम रोडगेचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकरणातील संशयित पिता सोमनाथ दामोदर रोडगे (वय ४०) याला पोलिसांनी पहिल्या दिवसापासूनच ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांच्या चौकशीत त्याने दोन्ही मुलांच्या संगोपनावरून पती-पत्नीत वारंवार वाद होत असल्याने त्यांना संपवल्याचे सांगून आपणही जिव देणार होतो , नेहमी होणाऱ्या वादातून दोन्ही बालकांना कायम संपवून ती सापडू नयेत म्हणून आपण त्यास कालव्यात फेकल्याची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सोबतच पत्नी सुषमाचाही जीव घेण्याचा विचार होता; मात्र ती सोबत न आल्याने ती वाचल्याचे त्याने सांगितल्याची माहिती समोर आली आहे.मृत बालकाच्या आईने तक्रार दिल्यानंतर संबंधित आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असून, दुसऱ्या बालकाचा शोध आणि या अमानवी कृत्यामागील नेमके कारण उघड करण्यासाठी पोलिस तपास करीत आहे..दोन निरागस जीवांवर कोसळलेले संकट, एका बालकाचा मृत्यू आणि दुसऱ्याच्या शोधासाठी सुरू असलेली धडपड… या घटनेने पितृत्वाच्या नात्याला काळिमा फासला असून, माणुसकीलाही सुन्न करणारा हा प्रसंग नांदर गावाच्या काळजात कायमची जखम करून गेला आहे.त्याची पत्नी सुषमा रोडगे (वय २७) हिने दिलेल्या जबाबावरून पाचोड पोलिसांनी सोमनाथ उर्फ परमेश्वर रोडगे विरु्द्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला.पुढील तपास विभागीय पोलीस अधिकारी सुनील पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित , पोलीस निरीक्षक महादेव नाईकवाडे व त्यांचे सहकारी करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.