Beed News : रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या 'मुन्नाभाई'च्या बीडमध्ये आवळल्या मुसक्या; 'संजीवनी'च्या नावाखाली चालणारा बोगस डॉक्टरांचा गोरखधंदा उघड

बीड - शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळत, त्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेत वैद्यकीय क्षेत्राला कलंक लावणाऱ्या एका बनावट (बोगस) डॉक्टरचा गुरुवारी पर्दाफाश करण्यात आला आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या आरोग्य विभागाचे पथक, अन्न व औषध प्रशासन आणि शहर पोलिसांनी अत्यंत धाडसी पाऊल उचलत नगर रोडवरील संजीवनी आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रावर संयुक्त छापा टाकला..या धडक कारवाईत एका बोगस डॉक्टरला रंगेहाथ पकडण्यात आले असून त्याला ताब्यात घेण्यात आले आहे. ऐन बीड शहराच्या मध्यवर्ती भागात उघडकीस आलेल्या या धक्कादायक प्रकारामुळे संपूर्ण वैद्यकीय वर्तुळात आणि नागरिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.नगर रोड भागातील संजीवनी आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रामध्ये एका बोगस डॉक्टरकडून निष्पाप रुग्णांवर चुकीचे आणि धोकादायक उपचार केले जात असल्याची अत्यंत गोपनीय तक्रार जिल्हा रुग्णालयाला प्राप्त झाली होती. या माहितीची तात्काळ गंभीर दखल घेत गुरुवारी तगड्या पोलीस बंदोबस्तात या क्लिनिकवर छापा मारण्यात आला. आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक तपासणीत अत्यंत संतापजनक बाबी समोर आल्या आहेत. हा दवाखाना कागदोपत्री मुंबई, पुणे आणि बुलढाणा येथील नोंदणीकृत डॉक्टरांच्या नावावर चालवला जात होता..परंतु, आरोग्य विभागाने जेव्हा या नावांची आणि प्रमाणपत्रांची कसून पडताळणी केली, तेव्हा ते डॉक्टर बाहेरगावचे असल्याचे स्पष्ट झाले. प्रत्यक्षात मात्र, त्या क्लिनिकमध्ये रुग्णांची तपासणी करून त्यांच्यावर उपचार करणारा व्यक्ती पूर्णपणे वेगळाच निघाला. या महाभागाकडे वैद्यकीय व्यवसायाची कोणतीही अधिकृत कायदेशीर पदवी किंवा पात्रता प्रमाणपत्र आढळून आले नाही. दुसऱ्याच नामवंत डॉक्टरांच्या नावाचा आणि पदव्यांचा गैरवापर करून हा मुन्नाभाई सर्वसामान्य रुग्णांच्या जीवाशी अक्षरशः खेळत असल्याचे तपासात उघडकीस आले आहे..पोलीस बंदोबस्तात आरोग्य विभाग आणि एफडीएच्या पथकाने दवाखान्याची तासनतास कसून झडती घेतली. यावेळी तेथून मोठ्या प्रमाणावर औषधसाठा आणि रुग्णांच्या उपचाराचे रेकॉर्ड असलेले साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. याप्रकरणी संबंधित बोगस डॉक्टरला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्याची कसून चौकशी सुरू आहे. शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.