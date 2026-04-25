Model Village Unity: ग्रामसमृद्धीतून शिस्त,स्वावलंबनाची ओळख : बोरगाव ची भरारी!

लोहा : नांदेड पासून अवघ्या ५२ किलोमीटर अंतरावर बोरगाव (अकनक) हे गाव लोह्याच्या पश्चिमेस आहे. हे गाव हिंदू-मुस्लीम एकतेचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते. जाती - धर्माच्या भिंती केव्हाच तुटून गेलेल्या इथे पाहायला मिळतील. शिव पांदण रस्त्याची विस्तीर्ण वाट शेतमळ्यापर्यंत जाते. विस्तीर्ण रस्ते. रस्त्याच्या बाजूला फळांनी लगडलेल्या आंबेराया, संञा बागा, रेशीम उत्पादनासाठी शेतकरी पुरते गढुन गेलेले चित्र पाहायला मिळते. येथील ग्रामपंचायतचे विविध उपक्रम पथदर्शी आहेत. गाव प्रमुखांनी एकत्र येऊन स्वतःच्या पैशाने भूखंड खरेदी करत लोकहितासाठी दानपत्र करून द्यायचे ही इथली नवीन प्रथा आहे. या दानपत्रातून शाळा अंगणवाड्या उभ्या ठाकल्या..गोदावरी नदी खोरे असले तरी सिंचनाच्या सुविधा फारश्या नाहीत त्यामुळे येथील ५८४ हेक्टर क्षेत्रात सिंचन विहिरी प्राध्यान्याने तयार केल्या. रेशीम, संत्रा,आंबा उत्पादनात बोरगाव अग्रेसर आहे.अनुदान तत्त्वावर सिंचन विहिरी घेण्यावर येथील शेतकऱ्यांचा भर आहे . ७० टक्के सिंचन विहीर घेतल्यामुळे शिवार हिरवागार झाला आहे.ग्रामदेवता म्हणून सय्यद सादाद दर्गा आणि वीरशाप्पा मंदिर सर्वांचे श्रद्धास्थान आहे. नेपाळ नरेश आणि बोरगाव येथील वीरशप्पा यांचे धार्मिक आणि वांशिक नातेसंबंध आहे. हिंदू मुस्लिम आजही एकादिलाने नांदतात. तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या या गावात चार वर्षापासून पिठाची गिरणी आणि पिण्याचे शुद्ध फिल्टर पाणी मोफत पुरवल्या जाते. या कामात गणपती पाटील बोरगावकर आणि मनोद्दीन शेख सतत कार्यरत असतात. पौष महिन्यात विरशाप्पा उत्सव आणि सय्यद सादाद यांच्या उर्स काळात हिंदू - मुस्लिम एकमेकांच्या धार्मिक प्रथा पाळतात. तरुणाईचे दक्षता पथक रात्रीला गस्त घालतात. जलजीवन मोहिमेअंतर्गत सुनेगाव तलावातून सात किलोमीटर अंतरावरची पाईपलाईन, नळ योजना उत्कृष्ट केली आहे. दलित वस्तीतील रस्ते, बंदिस्त नाल्या,घरकुल,दिवाबत्ती यासाठी दीड कोटी रुपयांची कामे हातावेगळी केली आहेत. अकरा गुंठे क्षेत्रात सुंदर स्मशान भूमी उभारली जात आहे. मोदी आवास, रमाई आवास, प्रधानमंत्री आवास योजनेतून ३७२ घरकुल उभारले आहेत..लोकसहभागातून सांस्कृतिक सभागृह उभारणीनेपाळमधील राजा नरेश यांच्याशी वांशिक आणि सांस्कृतिक वारसा असलेले संत वीरशप्पा मंदिर श्रद्धास्थान आहे. गरीब कुटुंबातील विवाह सोहळा, स्वयंपाकाची भांडी आणि इतर साहित्य नामात्र शुल्कावर दिले जाते. लग्नकार्यात आतषबाजी अनाठाई खर्चाला थारा नाही. परिसरात दोन हजार स्क्वेअर फुट असलेले सांस्कृतिक सभागृह लोकसहभागातून उभारले आहे.तीन हजार लोक वस्ती असलेल्या बोरगावातील पेव्हर ब्लॅक चे रस्ते, बंदिस्त नाल्या सार्वजनिक ठिकाणी अतिक्रमण काढून लोकहिताचे कामे सुरू केली आहेत. स्वच्छ गाव सुंदर गाव ही संकल्पना प्रत्यक्षात राबवली आहे..हरितसंपन्नता फळफळावरकोरडवाहू क्षेत्र ओलीचा खाली आणण्यासाठी सिंचन तुषार ठिबक या तंत्राचा वापर केला जातो. देशी फळझाडे मुद्दाम लावली जातात. चिंच, आंबा,संञी, लिंबु,नारळ, कडुलिंब पिंपळ या वृक्षांना प्राधान्य दिले जाते..स्वच्छता शिस्त सामाजिक बांधिलकीगाव एकोप्याने नांदण्यासाठी सर्व धर्मीय कार्यक्रम घेण्यासाठी दरमहा सभा घेतली जाते. ओला सुका कचरा विघटन केल्या जातो. जागोजागी स्वच्छतेसाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. हरी किर्तन हरिपाठ यात सहभागी होण्यासाठी लहान मुलांना प्राधान्य दिले जाते. गावातील शैक्षणिक संकुल,अंगणवाडी, ग्रामपंचायतीची इमारत यासाठी उच्च प्रतीचे बांधकाम केले आहे.." ग्राम पातळीवर विकासात्मक धोरण राबवायचे असेल तर अगोदर माणसांची मने वळवावी लागतात. महिला पुरुष नागरिकांना आदर्श गावांची क्षेत्रभेट केली. कामाची सुरुवात शाळा आणि समशानभूमी इथून केली.जन्म, कर्तव्य आणि मृत्यू या तीन गोष्टींची उकल झाल्यामुळे गाव 'ग्राम समृद्धी' मध्ये सहभागी झाले. "पुंडलिक पाटील बोरगावकर, गावपुढारी.