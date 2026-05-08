Beed News: आता बांधावरच तयार होतोय ‘दशपर्णी अर्क’;बोरखेडमध्ये विषमुक्त शेतीचा संकल्प; अधिकाऱ्यांनी दाखवला फॉर्म्युला

बीड: आता कशाला हवीत विदेशी कंपन्यांची महागडी औषधं? आपल्याच रानात जे उगवतंय, त्यातूनच आपण आपल्या पिकाला वाचवू शकतो!... बोरखेडच्या रामचंद्र शिंदे यांच्या शेतात जेव्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी दशपर्णी अर्काचं पिंप भरलं, तेव्हा उपस्थित शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत एक वेगळाच आत्मविश्वास दिसला. .वर्षांनुवर्षे रासायनिक खतांच्या आणि औषधांच्या जाहिरातींना भुलून कर्जाच्या खाईत गेलेला शेतकरी आता 'विषाची शेती' सोडून निसर्गाकडे वळू लागला आहे. निमित्त होतं, बोरखेड येथे कृषी विभागाने आयोजित केलेल्या दशपर्णी अर्क तयार करण्याच्या जिवंत प्रात्यक्षिकाचं. जिथे केवळ भाषणं झाली नाहीत, तर प्रत्यक्ष राबून बीडच्या शेतीला एक नवा संजीवनी मंत्र मिळाला. रासायनिक खतांच्या अवाढव्य खर्चामुळे शेती."सध्याच्या काळात रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांवरील वाढता खर्च शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणितावर मोठा परिणाम करत आहे. हा खर्च शून्यावर आणण्यासाठी आणि मातीचे आरोग्य जपण्यासाठी आम्ही बीड जिल्ह्यात सेंद्रिय शेती चळवळ हाती घेतली आहे. बोरखेड येथील दशपर्णी अर्क प्रात्यक्षिकासारखे उपक्रम प्रत्येक गावात राबवण्याचे आमचे नियोजन आहे. शेतकऱ्यांनी घरच्या घरी बीज प्रक्रिया आणि जैविक औषध निर्मितीवर भर दिल्यास, येणारा खरीप हंगाम अधिक फायदेशीर ठरेल."- सुभाष साळवे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बीड..काय आहे दशपर्णी अर्काचा फायदा?रासायनिक कीटकनाशकांवरील खर्च १००% वाचतो.पिकावर येणाऱ्या मावा, तुडतुडे आणि अळीवर प्रभावी नियंत्रण मिळते.स्वतःच्या शेतात उपलब्ध झाडांच्या पाल्यापासून निर्मिती होत असल्याने खर्च शून्य.मातीचा कस टिकून राहतो आणि पर्यावरणाचे रक्षण होते.