मराठवाडा

Murud Theft : मुरुडमध्ये ब्रह्माकुमारी आश्रम फोडला; साडेपाच लाखांचा ऐवज लंपास; चोरट्यांनी दरवाजांचे कडी-कोंढे तोडले

मुरुड शहरातील प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयाच्या आश्रमाला अज्ञात चोरट्यांनी केले लक्ष्य.
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सकाळ वृत्तसेवा
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मुरुड - मुरुड शहरातील प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयाच्या आश्रमाला अज्ञात चोरट्यांनी लक्ष्य केले. आश्रमाचे गेट आणि बेडरूमचे दरवाजे तोडून कपाटातील रोख रक्कम, सोन्या-चांदीचे दागिने असा पाच लाख ३० हजार रुपयांचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला. विशेष म्हणजे, पाच लाख रुपयांची बँक मुदत ठेव (एफडी) पावतीही चोरट्यांनी पळविल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

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