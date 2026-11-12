Murud Theft : मुरुडमध्ये ब्रह्माकुमारी आश्रम फोडला; साडेपाच लाखांचा ऐवज लंपास; चोरट्यांनी दरवाजांचे कडी-कोंढे तोडले

मुरुड - मुरुड शहरातील प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयाच्या आश्रमाला अज्ञात चोरट्यांनी लक्ष्य केले. आश्रमाचे गेट आणि बेडरूमचे दरवाजे तोडून कपाटातील रोख रक्कम, सोन्या-चांदीचे दागिने असा पाच लाख ३० हजार रुपयांचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला. विशेष म्हणजे, पाच लाख रुपयांची बँक मुदत ठेव (एफडी) पावतीही चोरट्यांनी पळविल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे..मुरुड येथील प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयाच्या संचालिका मंगल जयराम दुमाने (वय ५४) यांनी याप्रकरणी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी (ता. १०) सायंकाळी सात ते बुधवारी (ता. ११) सकाळी साडेसहा या कालावधीत अज्ञात चोरट्यांनी आश्रमाच्या प्रवेशद्वाराची कडी-कोंढी तोडून आत प्रवेश केला. त्यानंतर बेडरूमच्या दरवाजाची कडी-कोंढी तोडून कपाटातील रोख रक्कम व सोन्या-चांदीचे दागिने चोरून नेले. याशिवाय भारतीय स्टेट बँकेची पाच लाख रुपये मुदतीच्या ठेवीची पावतीही चोरट्यांनी लंपास केली..या प्रकरणी मुरुड पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक व्ही. बी. वाघमारे पुढील तपास करीत असून, पोलिस निरीक्षक सुनील अंधारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे.घरफोडीच्या या घटनेमुळे मुरुड शहरातील सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.