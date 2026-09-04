Kannad News : स्वतःच्या वाहनातून शाळेत आणले, प्रोजेक्टरने शिकविले! शाळेचा बदलतोय चेहरामोहरा

- संतोष निकमकन्नड - दुर्गम वाडी-वस्तीतील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी केवळ वर्गातील अध्यापन पुरेसे नसते, हे लक्षात घेऊन तालुक्यातील पाटणादेवीवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षक दांपत्याने उल्लेखनीय उपक्रम राबविले आहेत. विद्यार्थ्यांना शाळेत आणण्यासाठी स्वतःच्या वाहनांचा वापर करण्यापासून ते शाळेत वीज व डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्यापर्यंत त्यांनी पुढाकार घेतला..गेल्या वर्षी बदली प्रक्रियेत शिक्षक योगेश पाटील व स्वाती सोनवणे-पाटील यांची या शाळेत नियुक्ती झाली. दुर्गम वस्तीमुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करताना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे शिक्षकांनी स्वतःच्या चारचाकी वाहनांतून विद्यार्थ्यांची ये-जा सुरू केली. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवर झाला.शाळा मराठी माध्यमाची असून बहुतांश विद्यार्थ्यांची मातृभाषा हिंदी आहे. त्यामुळे मराठी वाचन-लेखनासोबत भाषिक अडचणी दूर करण्यावर भर देण्यात आला. इंग्रजी अंकलेखन, संख्या, विविध क्रिया व खेळांच्या माध्यमातून अध्यापन रंजक करण्यात आले.विद्यार्थ्यांच्या घरांमध्ये वीजेची सुविधा नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर शाळेत वीज व्यवस्था उपलब्ध करून घेण्यात आली. शिक्षकांनी स्वखर्चाने एलईडी प्रोजेक्टर घेतला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दृक्-श्राव्य माध्यमातून शिकण्याची संधी मिळाली..वर्गाबाहेरही शिक्षण -‘आनंददायी शनिवार’ उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना क्रिकेटसह विविध खेळांचे प्रशिक्षण दिले जाते. छत्रपती संभाजीनगर येथील सिद्धार्थ मैदानावर विद्यार्थ्यांना स्वखर्चाने नेण्यात आले. यावेळी प्राणिसंग्रहालय व रेल्वेचा अनुभवही विद्यार्थ्यांना देण्यात आला.पालकांचा विश्वास वाढला -शाळेतील सुमारे ९५ टक्के विद्यार्थी मुस्लिम समाजातील आहेत. अनेक विद्यार्थी मदरशात धार्मिक शिक्षण घेत असताना शिक्षकांनी पालकांशी संवाद साधून प्राथमिक शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले. त्यामुळे पालकांचा शाळेवरील विश्वास वाढत आहे..कष्टाने फुलवली परसबाग -शाळेच्या परिसरात शिक्षक दांपत्याने मेहनतीतून परसबाग फुलवली आहे. भाजीपाला व फुलझाडांच्या लागवडीतून विद्यार्थ्यांना शेती, पर्यावरण व स्वच्छतेचे धडे दिले जातात.योगेश पाटील यांना अध्यापनाचा २८ वर्षांचा अनुभव आहे. स्वाती सोनवणे-पाटील यांना २०१८ मध्ये जिल्हा शिक्षक पुरस्कार मिळाला असून त्यांनी शासनाच्या माध्यमातून सिंगापूर अभ्यासदौऱ्यातही सहभाग घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.