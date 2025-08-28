मराठवाडा

Jintur Crime : कौटुंबिक वादात पत्नीची निर्घृण हत्या; दोन चिमुरडीच्या आक्रोशाने आभाळ फाटले

कौटुंबिक वादातून पतीने पत्नीवर धारदार शस्त्राने सात-आठ वार करून तीची निर्घृण हत्या.
vidya rathod
vidya rathodsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जिंतूर - कौटुंबिक वादातून पतीने पत्नीवर धारदार शस्त्राने सात-आठ वार करून तीची निर्घृण हत्या तालुक्यातील सोनापूर तांडा येथे गुरुवारी (ता. २८) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास घडली. विद्या विजय राठोड (वय-३२) असे मृत महिलेचे नाव आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली असून मातेचा मृतदेह पाहून दोन चिमुरड्यांच्या आक्रोशाने आभाळही फाटले असेल.

Jintur
Wife
children
family dispute

