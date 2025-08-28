Jintur Crime : कौटुंबिक वादात पत्नीची निर्घृण हत्या; दोन चिमुरडीच्या आक्रोशाने आभाळ फाटले

जिंतूर - कौटुंबिक वादातून पतीने पत्नीवर धारदार शस्त्राने सात-आठ वार करून तीची निर्घृण हत्या तालुक्यातील सोनापूर तांडा येथे गुरुवारी (ता. २८) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास घडली. विद्या विजय राठोड (वय-३२) असे मृत महिलेचे नाव आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली असून मातेचा मृतदेह पाहून दोन चिमुरड्यांच्या आक्रोशाने आभाळही फाटले असेल..सोनापुर तांडा येथील विद्या यांचा तालुक्यातीलच वाघी येथील विजय राठोड याच्याशी विवाह झाला होता. पती-पत्नीमध्ये कौटुंबिक कारणावरून सतत वाद होत होते. याच पार्श्वभूमीवर विद्या माहेरी आली होती. गुरुवारी दुपारी वडिलांच्या शेतात पतिपत्नी मध्ये शाब्दिक वाद झाला. यावेळी वादाच्या रागातून विजय राठोड याने हातातील धारदार शस्त्राने विद्यावर सपासप वार करून गंभीर जखमी केले. नंतर पलायन केले..जखमी अवस्थेत विद्याला तात्काळ ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रमोद पारवे यांनी तपासून तिला मृत घोषित केले. घटनेनंतर वेळेवर पोलिस रुग्णालयात न आल्याने नातेवाईक व ग्रामस्थांत संताप व्यक्त करण्यात आला. आरोपी पतीला तातडीने अटक करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे..दरम्यान, मृत विद्याच्या दोन लहान मुलांचा आईच्या मृत्यूनंतर आधार हरपला असून संपूर्ण कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. भर पावसात घुमणारा विलाप आणि आक्रोशाने तांड्याचे आभाळ जणू फाटले.आई… आई… असा आक्रोश करणाऱ्या या चिमुकल्यांच्या मायेचा हात राहिला नसल्याने त्यांना पाहणाऱ्यांनाही आपल्या डोळ्यातील अश्रू अनावर झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.