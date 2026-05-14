Sukhapuri Crime : प्रेमसंबंधातून तरुणाची निर्घृण हत्या; तिर्थपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

- अशोक चांगलेसुखापुरी - अंबड तालुक्यातील सुखापुरी परिसरातील रुई येथील प्रेमसंबंधाच्या संशयातून 18 वर्षीय तरुणाची धारदार शस्त्राने हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (दि. 14 मे 2026) घडली. या प्रकरणी तिर्थपुरी पोलीस ठाण्यात चौघांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मृत तरुणाचे नाव राजेश विष्णु कोरकाने (वय-18, रा. रुई, ता. अंबड, जि. जालना) असे असून तो फोटोग्राफीचे काम करत होता. याप्रकरणी काशीबाई पंढरीनाथ कोरकाने यांनी तिर्थपुरी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.फिर्यादीत नमूद केल्यानुसार, दोन दिवसांपूर्वी दि. 12 मे रोजी गावातील मारोती मंदिरासमोर राजेश कोरकाने व शुभम साळे, करण साळे यांच्यात पुनम हिच्यासोबत असलेल्या प्रेमसंबंधाच्या कारणावरून वाद झाला होता. त्यावेळी दत्ता शेषराव साळे यांनी राजेशकडे पाहून 'तुला एक-दोन दिवसांत पाहून घेतो' अशी धमकी दिल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..दरम्यान, गुरुवारी गावातील जिल्हा परिषद शाळेजवळ कैलास मुळे यांच्या मुलीच्या विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. दुपारी साडेचारच्या सुमारास राजेश हा वऱ्हाडी मंडळींना जेवण वाढत असताना अचानक मंडपातून बाहेर पळताना दिसला. त्यावेळी दत्ता शेषराव साळे यांनी 'याला पकडा' असे म्हणताच शुभम दत्ता साळे, करण दत्ता साळे व अभिषेक उर्फ मोन्या अशोक मुसळे हे त्याच्या मागे धावत गेल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. करण साळे याच्या हातात कोयता असल्याचेही सांगण्यात आले आहे..काही वेळानंतर मारवाडी गल्ली परिसरातील पडीत जागेत राजेश कोरकाने हा रक्ताच्या थारोळ्यात मृतावस्थेत आढळून आला. त्याच्या चेहऱ्यावर, छातीवर, गळ्यावर व दोन्ही हातांवर धारदार शस्त्राने वार करण्यात आल्याचे दिसून आले.घटनेची माहिती मिळताच तिर्थपुरी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. या प्रकरणी दत्ता शेषराव साळे यांच्या सांगण्यावरून शुभम दत्ता साळे, करण दत्ता साळे व अभिषेक उर्फ मोन्या अशोक मुसळे यांनी धारदार शस्त्राने वार करून राजेशची हत्या केल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.घटनेमुळे रुई गावात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून पुढील तपास तिर्थपुरी पोलीस करीत आहेत.