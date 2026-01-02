Jalna News : "पतसंस्था बंद होणार" अफवा पसरली; गर्दी उसळली; भोकरदनमध्ये बुलडाणा अर्बन शाखेत तणाव!

भोकरदन : भोकरदन शहरातील बुलडाणा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या शाखेत तारण ठेवलेले सोने सोडवून घेण्यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून खातेदारांची मोठी गर्दी होत असून शाखेत तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. पतसंस्था बंद पडणार असल्याच्या खोट्या अफवेमुळे नागरिकांमध्ये भीती पसरली असून एकाच वेळी ठेवी व सोनं काढून घेण्यासाठी चढाओढ सुरू आहे..बीड जिल्ह्यातून सुरू झालेल्या चर्चेचे लोण भोकरदनपर्यंत पोहोचताच अनेक खातेदारांनी तातडीने कर्जाची परतफेड करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या सोन्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढलेले असल्याने “उद्याचे काही खरे नाही” या भीतीतून अनेकांनी सोनं सोडविण्यावर भर दिला. परिणामी शाखेत रेटारेटी, वादावादी व “आधी माझे काम करा” अशा मागण्यांमुळे कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण आला आहे..Sangli Leopard Menace : बिबट्या घरात घुसण्यामागचं वास्तव काय? वाढती दहशत, कारणं आणि ठोस उपाय.या गर्दीत काही खातेदारांनी तर थेट खाजगी सावकारांकडून पैसे उचलून बँकेत भरणा केल्याचेही समोर आले आहे. एका खातेदाराने नाव न छापण्याच्या अटीवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “आम्ही दोन ते पाच टक्के व्याजदराने खाजगी सावकारांकडून पैसे उसने काढले आहेत. बँकेत पैसे भरून सोनं सोडवून घेत आहोत. घरातील महिला मंडळी कोणतीही समजूत ऐकण्यास तयार नाहीत, ‘आजच सोनं घ्या’ असा त्यांचा आग्रह असल्यामुळे आम्हाला नाईलाजाने हा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे.”.दरम्यान, अलीकडच्या काळात ज्ञानराधा पतसंस्था, रायसोनी पतसंस्था तसेच मलकापूर अर्बन बँक यांसारख्या संस्थांमध्ये ठेवलेल्या ठेवी अडकून पडल्याच्या घटनांमुळे भोकरदन तालुक्यातील नागरिक आधीच अस्वस्थ आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर बुलडाणा अर्बन पतसंस्थेतही गर्दी उसळल्याचे चित्र आहे..बुलडाणा अर्बन पतसंस्थेची आर्थिक स्थिती अत्यंत मजबूत असून बंद पडण्याच्या सर्व चर्चा अफवाच आहे. भोकरदन शाखेत सुमारे १६ कोटी रुपयांचे सोनं तारण कर्ज वितरित करण्यात आले असून ते सर्व सोनं सुरक्षितपणे शाखेतच आहे. १ जानेवारी रोजीच १ कोटी २५ लाख रुपयांची परतफेड होऊन सोनं सोडविण्यात आले आहे. अचानक झालेल्या गर्दीमुळे कर्मचाऱ्यांवर ताण आला असला तरी सर्व व्यवहार नियमानुसार सुरू आहेत. खातेदारांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता संयम राखावा.- दिलीप ताठे (शाखा व्यवस्थापक, बुलढाणा अर्बन, भोकरदन).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.