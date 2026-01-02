मराठवाडा

Jalna News : "पतसंस्था बंद होणार" अफवा पसरली; गर्दी उसळली; भोकरदनमध्ये बुलडाणा अर्बन शाखेत तणाव!

Buldana Urban Bank : पतसंस्था बंद पडणार असल्याच्या अफवेमुळे भोकरदनमधील बुलडाणा अर्बन शाखेत सोनं सोडविण्यासाठी खातेदारांची गर्दी झाली. बँक व्यवस्थापनाने मात्र आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे स्पष्ट करत नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
तुषार पाटील
भोकरदन : भोकरदन शहरातील बुलडाणा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या शाखेत तारण ठेवलेले सोने सोडवून घेण्यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून खातेदारांची मोठी गर्दी होत असून शाखेत तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. पतसंस्था बंद पडणार असल्याच्या खोट्या अफवेमुळे नागरिकांमध्ये भीती पसरली असून एकाच वेळी ठेवी व सोनं काढून घेण्यासाठी चढाओढ सुरू आहे.

