Beed News: स्वप्नांच्या पायाभरणीला वेग; सी-ट्रिपलआयटीचे काम सुरू; मोफत प्रशिक्षणाची संधी

बीड: मागीलवर्षी घोषणा झालेल्या आणि मंजुरी मिळालेल्या सी ट्रिपलआयटीच्या (सेंटर फॉर इन्व्हेन्शन इनोव्हेशन इन्क्युबेशन) उभारणीसाठीचे महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. औद्योगिक वसाहत भागात या सेंटरच्या उभारणीसाठी पाया खोदण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. एक एकर जागेत ५५०० चौरसमीटर जागेत याची उभारणी केली जात आहे..या कौशल्यवर्धन केंद्रासाठी यापूर्वीच रोबोटिक, संगणक संच, सीएनसी मशीन उपलब्ध झालेल्या असून, हे साहित्य एफएमसीच्या गोदामात सुरक्षित ठेवण्यात आलेले आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी हा प्रकल्प हाती घेतला होता. १९७ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून ३३ कोटी रुपये, तर उर्वरित निधी टाटा टेक्नॉलॉजी उपलब्ध करणार आहे. या सेंटरमध्ये दरवर्षी नऊ हजार विद्यार्थ्यांना मोफत कौशल्य शिक्षण मिळेल..रोबोटसारख्या तंत्रविकसित संसाधनांच्या माध्यमातून नवसंशोधनही केले जाणार आहे. परंपरागत अभ्याक्रमांना तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार आहे. प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना टाटाच्या विविध कंपन्यांसह राज्याच्या उद्योग विभागातही नोकरीची संधी मिळेल. टाटा टेक्नॉलॉजीचे अभियंता मलिक, दत्ता सुक्रे, कदम आदींच्या उपस्थितीत पाया खोदकाम सुरू आहे..दोनेक महिन्यात सेंटरची उभारणी पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. टाटाच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (ता. आठ) सकाळी जिल्हा नियोजन अधिकारी डॉ. सुधाकर चिंचाणे यांच्यासोबत जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, अपर जिल्हाधिकारी हरीश धार्मिक यांची भेट घेऊन कामाची माहिती दिली..प्री-फॅब्रिकेटेड; महिनाभरात उभारणी शक्यदरम्यान, हे सेंटर प्री-फॅब्रिकेटेड असून त्याचे तयार स्ट्रक्चर आणून त्याची उभारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे महिनाभरात उभारणी शक्य असल्याचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी 'सकाळ'ला सांगितले. ट्रेनिंग प्रोग्रामदेखील लवकरच सुरू होईल.