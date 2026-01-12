मराठवाडा

Asaduddin Owaisi : मुस्लिमांनी नेतृत्व निर्माण करावे

देशात अल्पसंख्याक असलेल्या मुस्लिमांचा केवळ मतदार म्हणून वापर झाला. काँग्रेससह सर्वच प्रमुख पक्षांनी मुस्लिमांचे नेतृत्वच निर्माण होऊ दिले नाही.
asaduddin owaisi

asaduddin owaisi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जालना - देशात अल्पसंख्याक असलेल्या मुस्लिमांचा केवळ मतदार म्हणून वापर झाला. काँग्रेससह सर्वच प्रमुख पक्षांनी मुस्लिमांचे नेतृत्वच निर्माण होऊ दिले नाही. आपले प्रश्न सोडवायचे असतील तर मुस्लिमांनी स्वतःची लीडरशिप निर्माण करावी, असे आवाहन ‘एमआयएम’चे नेते, खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केले.

Loading content, please wait...
Jalna
Asaduddin Owaisi
Muslim Community
Municipal election
Empowerment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com