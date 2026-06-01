Accident News : लद्दाख येथे सहलीसाठी निघालेल्या चार मित्रांच्या गाडीला अपघात; दोन जणांचा जागेवरच मृत्यू, तर दोन जण गंभीर जखमी

- राजेंद्र व्यासगंगापूर - लद्दाख येथे सहलीसाठी निघालेल्या चार जिवलग मित्रांच्या गाडीला मध्य प्रदेश येथील मुंबई-आग्रा महामार्गावरील शेंदवा येथे अपघात होऊन दोन जिवलग मित्र जागेवरच मरण पावले, तर दोन जण गंभीर जखमी झाले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार गंगापूर येथे अनिकेत अनिल काळे (वय-२९) रा. शिक्षक कॉलनी गंगापूर, बद्रीनाथ प्रमोद नांगरे (वय २६) रा. महालगाव, ता. वैजापूर, ओमकार रमेश साबणे (वय-२८) रा. खंडोबा मंदिर गंगापूर व पुणे येथील त्यांचा मित्र भूषण हे चौघेजण सहलीसाठी एकत्रितपणे आपली गाडी क्र. एम एच ११ सी डब्ल्यू ४६४४ ने जात असताना सकाळी साडेसहा ते सात वाजेच्या दरम्यान मध्यप्रदेश येतील शेंदवा जवळील जांमली टोल प्लाजाजवळ त्यांच्या गाडीला समोरून भरधाव येणाऱ्या कंटेनर क्र. यूपी २१ डी टी २९९६ ची जोरदार धडकून होऊन एक युवकाचा जागेवर तर एक जणांचा उपचारादरम्यान रुग्णालयात निधन झाले. उर्वरित दोन मित्रांची तब्येत गंभीर असून त्यांच्यावरही तेथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहे..धडक इतकी जोरात झाली की अक्षरसा गाडी चा चेंदामेंदाहून गाडीतील बद्रीनाथ नांगरे याचा जागेवर तर अनिकेत काळे याचा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ओंकार आणि भूषण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहे.दरम्यान बद्री व अनिकेत हे दोघेही चांगले क्रिकेटपटू होते. तर अनिकेत हा राज्यस्तरीय टेनिस चा नावलौकिक अष्टपैलू खेळाडू होता. या दोघांच्या निदनाने गंगापूर व महालगाव परिसरात शोकळ पसरली असून सर्वत्र हळद व्यक्त केली जात आहे..अनिकेत काळे यांचे एक वर्षा पहिलेच लग्न झाले होते. त्याच्या पक्षात पत्नी, आई वडील, एक भाऊ असा परिवार आहे. अनिकेत काळे हा गंगापूर शिक्षक व पतसंस्थेचे संचालक व झोडेगाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक तर शिक्षक सेनेचे मराठवाड्याचे उपाध्यक्ष अनिल काळे यांचा मुलगा होता..तर बद्रीनाथ नांगरे हा अविवाहित असून त्याच्या पश्चात आई, चुलते, चुलती, चुलत भाऊ, बहिणी असा परिवार आहे कमी वयातच त्याने आपला उद्योग व्यवसाय व शेती व्यवसाय आपल्या परिसरात नावलौकिक कमावले होते. तो महालगाव येथील कै. प्रमोद पाटील नांगरे पसंतीचे अध्यक्ष रावसाहेब पाटील नांगरे व दत्तात्रेय पाटील नांगरे यांचा पुतण्या होत.अनिकेत काळे याच्यावर गंगापूर येथील अमरधाम येथे तर बद्रीनाथ नांगरे यांच्यावर महालगाव येथे संध्याकाळी अत्यंत शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.