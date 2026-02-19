Beed: कार्डियक रुग्णवाहिका पोहचली थेट पोलीस ठाण्यात; डॉक्टरची मोठी चूक? अपघातातल्या रुग्णाचा मृत्यू

Beed Crime News: दोन दिवसांपूर्वी अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या २० वर्षीय स्वप्नील जायभाय याचा रुग्णवाहिकेत मृत्यू झाला. स्वप्नीलला प्रथम बीड शहरातील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल केले गेले, परंतु उपचार उपलब्ध नसल्यामुळे त्याला कार्डियक रुग्णवाहिकेने पुण्यातील रुग्णालयात रेफर करण्यात आले. .रुग्णवाहिकेत असताना रुग्णाची प्रकृती अधिक गंभीर झाली. डॉक्टरांनी त्याला काही इंजेक्शन दिले, मात्र नंतर उघड झाले की ती इंजेक्शन कालबाह्य होती. परिणामी, रुग्ण जागेवरच मृत्यूमुखी पडला. स्वप्नीलचं शव जिल्हा रुग्णालयात नेऊन तपासणी करण्यात आली, परंतु शवविच्छेदन अहवाल अद्याप उपलब्ध नाही. .मृत रुग्णाच्या नातेवाईकांनी रुग्णवाहिकेतील चालकासोबत वाद सुरू केला आणि रुग्णवाहिका शिवाजी नगर पोलीस ठाण्यात नेण्यात आली. ठाण्यात, नातेवाईकांनी सोन्याची अंगठी रुग्णवाहिकेत राहिल्याचा दावा केला आणि रुग्णाला एक्सपायरी इंजेक्शन दिल्याचे आरोप उपस्थित केले. गोंधळाच्या परिस्थितीमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांना तातडीची कारवाई करावी लागली. नंतर नातेवाईकांना बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी पाठवण्यात आले, परंतु रात्री उशिरापर्यंत तक्रार नोंदवली गेलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.