Pachod Crime : अवैध वाळु वाहतुक करणाऱ्या आठ चालक मालकाविरुद्ध गुन्हा; वाळूसह सव्वा तेहतीस लाखाचा मुद्देमाल जप्त

पाचोड - गोदापात्रातुन अवैध वाळू उपसा करून वाळूची चोरटी वाहतूक करणाऱ्या हायवासह तीन ट्रॅक्टर च्या चालकमालकाविरुद्ध बुधवारी (ता.१०) दुपारी पाचोड (ता.पैठण) पोलिसांनी कार्यवाही करुन तेहतीस लाख पंचवीस हजाराचा मुद्देमाल जप्त केल्याने वाळू तस्करांचे धाबे दणाणले आहेत..धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गासह परिसरात अहोरात्र विविध कृलुत्या वापरून वाळु तस्करांकडुन अवैध वाळूची चोरटी वाहतुक केली जात आहे. अनेक वाळु तस्कर हायवासह बॉडीबंद एलपी ट्रक, ट्रॅक्टरचा वापर करून लिलाव न झालेल्या विविध ठिकाणच्या गोदावरी पट्टयातून राजरोसपणे अवैध वाळु उपसा करून आपली वाहने बीड - धुळे महामार्गाने सुसाट वेगाने नेतात..चोरट्या मार्गाने बिनधास्त वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाळु वाहतूकीला लगाम लावण्यासाठी नुतन पोलिस अधीक्षक प्रकाश जाधव यानी कंबर कसली असून वाळू तस्कराना पाठीशी घालणाऱ्यावर कारवाईचा बडगा उगारल्याने पोलीस प्रशासनासह वाळू माफियानी धास्ती घेतली आहे.पाचोड पोलिसांनी अवैध धंदे चालकाविरुद्ध कंबर कसली असून बुधवारी (ता.१०) सकाळी पोलीस उपनिरीक्षक महादेव नाईकवाडे हे पोलीस नाईक विष्णु सानप, नागनाथ केंद्र, मनेश वैद्य आदीना सोबत घेऊन ते अवैध धंद्याची माहिती काढण्याकरीता जात असताना त्यांना हिरडपूरी (ता.पैठण) शिवारात गुप्त बातमीदाराकडुन हिरडपूरी वाळू पट्ट्यातून असंख्य वाहनाद्वारे अनधिकृतरित्या वाळूची चोरटी वाहतूक होत असल्याची माहिती मिळाली..तेव्हा पोलिस उपनिरीक्षक महादेव नाईकवाडे व विष्णू सानप यांनी वरिष्ठांना कल्पना देऊन कारवाई करण्याची योजना आखून एका हॉटेलवर आडोशाला गोदावरी पात्रातून वाहनात वाळू भरेपर्यंत ते दबा धरुन बसले व जेव्हा वाहने गोदावरीतून एकापाठोपाठ वाळू भरून येऊ लागले तेव्हा त्यांनी मिनी हायवा क्र.एम.एच. ५७, बी ०८१९, एमएच २३ बीसी २८६३, एमएच २३ बीएच ५८७८ व एक विना क्रमांकाचा एक ट्रॅक्टर असे एकूण वाळूने भरलेली चार वाहने ताब्यात घेतली..संबंधित वाहन चालकास वाळूसंबंधी रॉयल्टीची विचारपुस केली असता त्यांनी रॉयल्टी नसल्याचे सांगितले.त्यावरुन पोलिसांनी पंचवीस हजार रुपये किंमतीच्या पाच ब्रास वाळू, वाहनासह चालकास ताब्यात घेऊन पोलीस ठाण्यात आणले. नितीन देवीदास चव्हाण, विशाल घुले, रा. उमापूर (ता. गेवराई), आकाश प्रभाकर तोतरे, संजय निकाळजे, आदिल ताहेर शेख, संभाजी एसलोटे, रा. गूळज (ता. गेवराई) बाळासाहेब भगवान भिसे रा. इंदिरानगर (विहामांडवा) अशा एकूण आठ जणांविरूद्ध गौणखनिज उत्खननअधिनियम व वाळूचोरीचा गुन्हा दाखल करून एकूण तेहतीस लक्ष पंचवीस हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला..सदरची कारवाई पोलिस अधिक्षक प्रकाश जाधव, अप्पर पोलीस अधिक्षक प्रशांत स्वामी, पैठणचे उपविभागिय पोलिस अधिकारी सुनिल पाटील यांचे मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडीत, पोलीस उपनिरीक्षक महादेव नाईकवाडे, शेषराव चव्हाण, नागनाथ केंद्रे, विष्णु सावंत आदींनी केली आहे..पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडीत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक महादेव नाईकवाडे व त्यांचे सहकारी करत आहे. हिरडपूरी, आवडे उंचेगाव, टाकळी अंबड, नवगाव, तुळजापूर, घेवरी, गूळज या वाळू पट्ट्यातून अहोरात्र वाळू उपसा सुरू असताना महसूल प्रशासन मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याने शासनाचा कोट्यावधीचा महसुल बुडत असल्याचे पाहवयास मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.