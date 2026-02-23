Murud Crime : महिलेचा पाठलाग करून लॉजवर बोलावणाऱ्या संस्थाचालकावर गुन्हा दाखल

मुरुड - शाळेत कामानिमित्त आलेल्या महिलेचा संस्थाचालकाने मोबाईल नंबर घेतला तिला संपर्क करत लातूर येथे लॉजवर बोलावले महिलेची वाट पाहत तो लॉजवर रूममध्ये बसला असता महिलेऐवजी पोलिसांनीच रूमचा दरवाजा खटकावला व त्याला ताब्यात घेऊन मुरूड पोलीस स्टेशनला आणण्याची घटना सोमवार दिनांक 23 मार्च रोजी घडली. .शिवा दास नगर कानडी बोरगाव तालुका लातूर येथे शासकीय सेवेत असणारी एक महिला राहते. 19 फेब्रुवारीच्या दरम्यान ती कानडी बोरगाव येथे असणाऱ्या एका संस्थेमध्ये कामानिमित्त गेली होती. त्या ठिकाणी संस्थाचालक बाबुराव जाधव यांनी तिची ओळख काढून तिचा मोबाईल नंबर मिळवला. यानंतर ते पीडित महिलेला वारंवार मेसेज करून भेटण्याचा आग्रह करू लागले..सदरील महिला सकाळी मॉर्निंग वॉकसाठी गेल्यानंतरही आरोपीने महिलेचा पाठलाग केला व तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. आरोपी वारंवार मेसेजद्वारे व फोन करून त्रास देत असल्यामुळे त्याची तक्रार करण्यासाठी महिला मुरुड पोलीस ठाण्यात आली. पोलिसांना आपली माहिती कथन करत असतानाच तिला आरोपीने फोन करून लातूरला लॉजवर येण्यास सांगितले..पोलिसासमोरच फोन आलेला असल्यामुळे पोलिसांनी सापळा रचला. सदरील महिलेला आरोपी बाबुराव जाधव यांच्याशी फोनवर बोलण्यास सांगून पोलिसांचे एक पथक तात्काळ लातूरकडे रवाना झाले. पोलीस लातूरला पोहोचेपर्यंत आरोपीने अनेक वेळेस महिलेला फोन करून कुठपर्यंत आली असे विचारत होता..पोलिसांनी आरोपी लातूरला दयानंद कॉलेज समोरील एका लॉजच्या रूममध्ये बसून महिलेला फोन करत असल्याचे समजले होते. आरोपी महिला येण्याची वाट पाहत असतानाच महिलेऐवजी पोलिसांनी प्लॉटचा दरवाजा वाजवला. महिला आयोजित दरवाज्यात पोलिसांना पाहून आरोपी घाबरून गेला. पोलिसांनी आरोपीला सोबत घेऊन मुरुड पोलीस ठाणे गाठले. पीडित महिलेच्या तक्रारीवरून मुरुड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.