Murud Crime : महिलेचा पाठलाग करून लॉजवर बोलावणाऱ्या संस्थाचालकावर गुन्हा दाखल

शाळेत कामानिमित्त आलेल्या महिलेचा संस्थाचालकाने मोबाईल नंबर घेतला तिला संपर्क करत लातूर येथे लॉजवर बोलावले.
मुरुड - शाळेत कामानिमित्त आलेल्या महिलेचा संस्थाचालकाने मोबाईल नंबर घेतला तिला संपर्क करत लातूर येथे लॉजवर बोलावले महिलेची वाट पाहत तो लॉजवर रूममध्ये बसला असता महिलेऐवजी पोलिसांनीच रूमचा दरवाजा खटकावला व त्याला ताब्यात घेऊन मुरूड पोलीस स्टेशनला आणण्याची घटना सोमवार दिनांक 23 मार्च रोजी घडली.

