Gauraksha Crackdown: गंगापूरमध्ये गोवंश कत्तलीचा पर्दाफाश; २ लाखांहून अधिक किमतीचा गोमांस व जनावरे पोलिसांनी जप्त

राजेंद्र व्यास,गंगापूर : गंगापूर शहरातील चमनपुरा भागातील बीबी में मज्जित जवळ बांधून ठेवलेले गौवंश व गौवंशाचे मांस असे एकूण २ लाख १४ हजार ६०० रुपये चा ऐवज गंगापूर पोलिसांनी जप्त केला. .याबाबतची माहिती अशी की शुक्रवार (ता.२२) रोजी तपास कामी फिरत असलेले पोलीस पथकाला माहिती मिळाली की गंगापूर शहरातील चमनपुरा भागात सदर मन्ना कुरेशी याच्या मालकीच्या जागेत काही गोवंश कथली साठी बांधलेले असून काही गोवंशाची कत्तल झालेली आहे..यावरून शुक्रवार (ता.२२) रोजी सकाळी आठ वाजता या ठिकाणी पोलीस निरीक्षक संतोष झोरे सह बीट जमादार अमित पाटील, जमादार गाडेकर, पोलीस आमदार नांगरे, बापते यांनी या ठिकाणी छापा मारला असता ११ गोवंश जातीचे जनावरे व मासाचे तुकडे, रक्त, वकतली साठी वापरले जाणारे अस्त्र पोलिसांना आढळून आले..यावरून पोलिसांनी येथील सर्व जनावरे व गोमास जप्त केला. यात दोन क्विंटल गोमास, ९ गाई, २ वासरे गोवंश कत्तल साठी वापरले जाणारे साहित्य असे एकूण २ लाख १४ हजार ६०० रुपयाचं ऐवज पोलिसांनी जप्त केला आहे. सापडलेले मास कचरा डेपो येथे खड्डा खोदून नष्ट करण्यात आले आहे. तर गाई व वासरे हे गंगापूर येथील गोकुळधाम गो शाळेत पाठवण्यात आले आहे..याप्रकरणी पोलीस जमादार प्रवीण प्रधान यांच्या दिलेल्या फिर्यादीवरून मन्नान हरून कुरेशी, मन्नू कुरेशी, मोईन आमिर कुरेशी सर्व राहणार चमनपुरा, कुरेशी गल्ली गंगापूर व शन्या शब्बीर पठाण रा. चांदा, ता. नेवासा यांच्या चौघांच्या विरोधात गाई व वासरे कत्तल करण्याच्या उद्देशाने विनाअन्न पाण्या पासून दाबून ठेवल्या प्रकारे व गोवन जातीचे जनावराचे कत्तल केल्या प्रकारे व आरोपी पळून गेल्या प्रकारे तसेच पशु संरक्षण अधिनियम अंतर्गत विविध कलमानुसार त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याप्रकरणी पोलीस निरीक्षक कुमार सिंग राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक संतोष झोरे, बीट जमादार अमित पाटील व त्यांचे सहकारी पुढील तपास करीत आहे. दरम्यान तीन दिवसांपूर्वी एक लाख रुपयांचे पाच कुंटल गोमास साठवून ठेवल्या प्रकारे तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तर महिन्याभरात जवळपास चार ते पाच पशु संरक्षण कायद्या अंतर्गत गुन्हे दाखल झाले आहे. गंगापूर शहरे दिवसेंदिवस गोवंश कत्तलीचे मोठे केंद्र बनत चालले असून या लोकांविरुद्ध व असे प्रकार करण्याविरुद्ध प्रशासनाने कठोर कारवाई करण्याची मागणी गंगापूरच्या गौप्रेमीं व गौवंश दल गंगापूर यांनी केली आहे.