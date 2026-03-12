Gyaneshwari Parayan 2026: सेलूनगरीत भव्य ग्रंथदिंडी; ज्ञानोबा माउलींच्या जयघोषाने शहर दुमदुमले

सेलू : शहरातील सातोना रस्त्यावरील मयूरी पार्क परिसरातील अलंकापुरीनगरीत गुरुवारपासून (ता.१२) ते गुरुवारपर्यंत (ता.१९) आयोजित ''फिरता ज्ञानेश्वरी पारायण'' सांगता सोहळ्या निमित्ताने ग्रामदैवत श्री केशवराज बाबासाहेब महाराज मंदिरापासून बुधवारी (ता. ११) भव्य ग्रंथदिंडी निघाली. ज्ञानोबा माउलींच्या जयघोषाने सेलूनगरी दुमदुमून गेली..यावेळी भाविकांच्या गर्दीचा उच्चांक बघायला मिळाला. ग्रंथदिंडीत माउलींचा रथ, संत तुकारामांचे अश्व, ७५० वारकरी पताका, फेटेवाले नागरिक, तुळशी, वृक्ष कलशधारी महिल, टाळकरी, वीणेकरी, ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव नावाच्या व्यक्ती, नूतन कन्या प्रशाला, श्री केशवराज बाबासाहेब विद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे लेझीम पथक, यशवंत विद्यालय, नूतन प्राथमिक, शारदा विद्यालय, कस्तुरबा गांधी विद्यालय शाळेतील विद्यार्थी असे परभणी, जालना, बीड, वाशिम, पुणे व आसपासच्या जिल्ह्यातील दहा हजारांहून अधिक भाविक ग्रंथदिंडीत सहभागी झाले होते. ग्रंथदिंडीवर शहरात चौकात, रस्त्यावर, ठिकठिकाणी पुष्पवृष्टी करण्यात आली..Latest Marathi News Update: आज कुठे काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर....शहरातील भाविक नागरिकांकडून दिंडीचे स्वागत करण्यात आले. ग्रंथदींडीचा समारोप सामुहिक पसायदानाने झाला. यावेळी फिरता ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळ्याचे नेतृत्व करीत असलेले वेदांताचार्य पंडित महाराज डाके गुरुजी मानवतकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. सेलूसह मंठा, जिंतूर, पाथरी, मानवत तालुक्यातील भाविक सहभागी झाले होते..Gajanan Maharaj elephants Video: शेगावातील श्री गजानन महाराजांचे हत्ती आठवतात का? रामकली-चंपाकलीचा 2007 चा व्हिडिओ व्हायरल.ग्रंथदिंडीवर जागोजागी पुष्पवृष्टी श्री केशवराज बाबासाहेब महाराज मंदिरापासून ते अलंकापुरीनगरी पारायण स्थळापर्यंत मुख्य रस्त्यावर नगरपालिकेच्या वतीने सडासंमार्जन केले होते. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला रांगोळी रेखाटली होती. चौकाचौकात सुरेख रांगोळी काढली होती. ग्रंथदिंडीवर जागोजागी पुष्पवृष्टी केली जात होती. सहभागी वारकऱ्यांना फराळ, केळी, पाणी, झुनका-भाकरी, सरबताचे वाटप करण्यात आले. शहरासह सोपारा, फुलवाडी वस्ती, ब्राह्मणवाडी, आष्टी, हिस्सी, माव पाटोदा, पाथरी, नरसिंग नागनाथ संस्थान, बोरगव्हाण, मानवत आदी गावांतील भाविकांनी पुढाकार घेतला..गोविंददेवगिरीजी महाराजांची कथातालुक्यात जवळपास सव्वादोनशेहून अधिक ठिकाणी झालेल्या फिरता ज्ञानेश्वरी पारायण सांगता सोहळ्यास गुरुवारपासून (ता. ११) प्रारंभ होत आहे. यानिमित्त अयोध्या येथील श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाचे कोषाध्यक्ष राष्ट्रसंत स्वामी गोविंददेवगिरीजी महाराज यांच्या रसाळ वाणीतून श्री महाभारत संदेश कथा तसेच प्रसिद्ध कीर्तनकारांचे कीर्तन श्रवणाचा लाभ भाविकांना मिळणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.