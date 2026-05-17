Dhule-Solapur Highway: रजापूर उड्डाण पुलाखाली सिमेंट मिक्सर अडकला; दोन तास वाहतूक ठप्प

आडूळ : धुळे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील रजापूर-घारेगाव रस्त्यावरील उड्डाण पुलाखाली रविवारी (ता.१७) सिमेंट काँक्रीट मिक्सरचा ट्रक अडकल्याने तब्बल दोन तास वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. पुलाची उंची कमी असल्याने ट्रक बाहेर काढण्यासाठी ग्रामस्थांना मोठी कसरत करावी लागली. यावेळी एका शेतकऱ्याचे चिंचेचे झाडही मोडले..धुळे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणादरम्यान रजापूर येथे उड्डाण पूल उभारण्यात आला. मात्र पुलाची उंची कमी ठेवण्यात आल्याने या मार्गावरून उसाचे ट्रक, ट्रॅक्टर, एसटी बस तसेच इतर जड वाहने नेणे अशक्य झाले आहे. शिवाय पुलाच्या दोन्ही बाजूंना सर्व्हिस रोड न केल्याने घारेगाव, हिरापूर, टाकळी, आडगाव, दरकवाडी, गोलटगावसह पंधरा ते वीस गावांतील नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे..सध्या रजापूर ते आडगाव रस्त्याच्या सिमेंट काँक्रीटीकरणाचे काम सुरू असून यासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथून सिमेंट मिक्सर ट्रक क्रमांक एम एच २० जी ई०३९९ द्वारे काँक्रीट आणले जात आहे. रविवारी सकाळी हा ट्रक पुलाखालून जात असताना पुलाची उंची कमी असल्याने मध्येच अडकला. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या रांगा लागल्या. जवळपास दोन तास वाहतूक खोळंबली होती. अखेर ग्रामस्थांच्या मदतीने ट्रक बाहेर काढण्यात आला..सर्व्हिस रोड नसल्याने अपघातांची मालिकाउड्डाण पुलाच्या दोन्ही बाजूंना सर्व्हिस रोड नसल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांनी अभिजीत पेट्रोल पंपासमोरील दुभाजक तोडून पर्यायी मार्ग तयार केला आहे. या अनधिकृत मार्गामुळे आतापर्यंत पाच ते सहा जणांचा बळी गेला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. तरीही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. "आणखी किती अपघात झाल्यानंतर प्रशासन जागे होणार?" असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला.."उड्डाण पुलाचे काम सुरू असतानाच ग्रामस्थांनी पुलाची उंची कमी होत असल्याची तक्रार केली होती. त्यावेळी महामार्ग प्राधिकरणाने दोन्ही बाजूंना सर्व्हिस रोड करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र चौपदरीकरण होऊन दहा वर्षे उलटूनही अद्याप सर्व्हिस रोड करण्यात आलेला नाही."— परमेश्वर चौधरी, ग्रामस्थ, रजापूर.