मराठवाडा

Census Bhivdhanora Vasti : जीवावर उदार होऊन प्रगणकाचं कर्तव्य! थर्माकोलच्या ताफ्यावर शिवना नदी पार करत भिवधानोरा शेतवस्तीची जनगणना

भारतात 'जनगणना 2027' प्रक्रियेला जोरात सुरुवात झाली आहे.
Census Duty Against All Odds Enumerator Crosses Shivna River on a Thermocol Raft

Census Duty Against All Odds Enumerator Crosses Shivna River on a Thermocol Raft

sakal

जमील पठाण
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कायगाव - भारतात 'जनगणना 2027' प्रक्रियेला जोरात सुरुवात झाली आहे. ही देशातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असून, माहिती संकलनासाठी मोबाईल ॲप आणि केंद्रीय पोर्टलचा वापर केला जात आहे.

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2027 census participation