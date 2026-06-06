Census Bhivdhanora Vasti : जीवावर उदार होऊन प्रगणकाचं कर्तव्य! थर्माकोलच्या ताफ्यावर शिवना नदी पार करत भिवधानोरा शेतवस्तीची जनगणना

कायगाव - भारतात 'जनगणना 2027' प्रक्रियेला जोरात सुरुवात झाली आहे. ही देशातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असून, माहिती संकलनासाठी मोबाईल ॲप आणि केंद्रीय पोर्टलचा वापर केला जात आहे..असेच जनगणनेचे राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडण्यासाठी गंगापूर तालुक्यातील भिवधानोरा परिसरातील दुर्गम शेतवस्तीवर जाण्यासाठी रस्ता, पूल नाही, काट्या कुपाट्यातुन मार्ग शोधत शिवना नदीच्या पाण्यातून थर्माकोलच्या ताफ्यावर बसून जीव धोक्यात घालून एका धाडशी प्रगणकाने जनगणना चे काम पूर्ण केले. अश्या प्रगणक व जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पखोरा येथील शिक्षक असलेल्या किशोर घोरपडे यांच्या कर्तव्यनिष्ठेचं सर्वत्र कौतुक होत आहे.जायकवाडी बॅक वॉटरमुळे भिवधानोरा येथील 15 शेतकऱ्यांची शेतवस्ती गावापासून तुटली आहे. गावात येण्यासाठी 1.5 किमी जलप्रवासाशिवाय पर्याय नाही. पूल नाही, रस्ता नाही. तेथील मुले-शेतकरी रोज होडी किंवा थर्माकोलच्या ताफ्यावरून शाळा-गावात येतात. पाहुणेच रस्त्याअभावी जाण्यास टाळतात..प्रगणकांच्या कर्तव्यनिष्ठेला सलाम!अशा अवघड क्षेत्रात प्रगणक किशोर घोरपडे यांनी राष्ट्रीय कर्तव्याची जाणीव ठेवून नदीपात्रातून पलीकडे मजल मारली. पाण्याची पातळी वाढलेली असतानाही जीव धोक्यात घालून त्यांनी प्रत्येक कुटुंबाची माहिती घेतली. केवळ भिवधानोराच नव्हे, तर शिवना आणि गोदावरी नदीकाठच्या 165 शेतवस्तीवरील शेतकऱ्यांची गणना त्यांनी पूर्ण केली.तसेच अमळनेर वस्ती (ता.गंगापूर) येथे महिला शिक्षिका शशिकला नजन यांनी गोदावरीच्या तीरावरील शेतवस्तीत पायपीट करत 200 च्या वर शेतकऱ्यांच्या घरांची गणना केली. त्याचप्रमाणे धनगरपट्टी( ता.गंगापूर)येथील शिक्षक प्रगणक अरविंद शिंदे यांनी देखील तालुक्यातील शेवटच्या टोकावर गोदावरी नदी काठी असलेल्या धनगरपट्टी वस्तीची 150 च्या वर नागरिकांच्या घरांची गणना केली..तहसीलदारांचं मार्गदर्शनगंगापूर तहसीलदार नवनाथ वगवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुक्यातील जनगणना विद्युतगतीने सुरू आहे. तालुक्यातील अनेक शेतकरी आजही शेतवस्तीवर, दुर्गम भागात राहतात. तिथे एसटी नाही, मोबाईल नेटवर्क नाही, कधीकधी वाटही नाही. बिबट्या, हिंस्र प्राण्यांचा वावर, पावसाळ्यात पिसाळलेल्या कुत्र्याची भीती आणि रखरखीत ऊन अशा परिस्थितीत प्रगणक पायपीट करत, नद्या पार करत तिथे पोहोचत आहेत. एक आकडा सुटला तर एक घर सरकारी योजनेपासून वंचित राहील, ही जाणीव त्यांना आहे.म्हणून ते अगदी तळमळीने प्रामाणिकपणे काम करत आहे..प्रतिक्रिया -विष्णू काळे, शेतकरी भिवधानोरा -'प्रगणक किशोर घोरपडे सर आमच्या वस्तीवर आले. रस्ता नसल्याने काट्या-कुपाट्यातून आणि शिवना नदीच्या पाण्यातून थर्माकोलच्या ताफ्यावर बसून येऊन एक-एक घराची गणना केली. त्यांच्या मेहनतीला सलाम.'किशोर घोरपडे, प्रगणक क्र. 562 -'भिवधानोरा येथील अतिदुर्गम भागातील 15 शेतकऱ्यांची गणना हे माझं राष्ट्रीय कर्तव्य होतं. ते मी पूर्ण केलं. यासाठी पर्यवेक्षक सुखदेव जाधव व शेतकरी नागरिकांचं सहकार्य लाभलं.'नवनाथ वगवाड, तहसीलदार गंगापूर -'आमच्या 108 प्रगणकांनी चांगलं काम केलं आहे. नागरिकांनी योग्य उत्तरे देऊन सहकार्य करावं. जे कामात हलगर्जीपणा करतील त्यांच्यावर कडक कारवाई होईल.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.