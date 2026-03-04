मराठवाडा

Yermala News : ग्रामपंचायतींवर सरपंचाची तात्काळ प्रशासक नेमणुकीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांचे आदेश

मुदत संपलेल्या व निवडणुका रखडलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी धाराशिव जिल्हा परिषद प्रशासनाची कारवाई.
Dr. mainak Ghosh

sakal

दीपक बारकुल
येरमाळा - धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असून काही ग्रामपंचायतींची मुदत येत्या २८ फेब्रुवारी २०२६ ला किंवा त्यापूर्वी संपुष्टात येत आहे.मात्र प्रशासकीय कारणांमुळे संबंधित ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका वेळेत पूर्ण होऊ शकलेल्या नाहीत.

