Jamgaon News: रविवारी सुट्टी असतानाही सीईओंची जामगावला भेट; अपघातात मृत सेविकेच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन

-रामेश्वर अमृतेगंगापूर: रविवारची साप्ताहिक सुट्टी आणि प्रशासकीय कामाचा व्याप बाजूला ठेवूत छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनू पी. एम. यांनी जामगाव येथील अपघातात मृत पावलेल्या अंगणवाडी सेविकेच्या घरी रविवारी (ता. २५) सायंकाळी प्रत्यक्ष भेट देऊन कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. एका उच्चपदस्थ महिला अधिकाऱ्याने दाखवलेल्या या संवेदनशीलतेबद्दल व सामाजिक जाणिवांबद्दल ग्रामस्थांनी त्याचे आभार मानले..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.वैजापूर-गंगापूर मार्गावरील मुद्देशवाडगाव फाट्याजवळ शुक्रवारी (ता. २३) दुपारी एक भीषण अपघात झाला होता. इलेक्ट्रिक स्कूटीवरून गंगापूरकडे परतत असताना ट्रॅक्टरच्या धडकेत नुकत्याच अंगणवाडी सेवेत रुजू झालेल्या अंजली कैलास तुपलोंढे यांचा जागीच मृत्यू झाला होता.अवघ्या एक महिनाभरापूर्वीच त्या सेवेत रुजू झाल्या होत्या. शिवराई येथील नातेवाईकांना भेटून परतत असताना काळाने त्यांच्यावर घाला घातला होता. या अपघातामुळे तुपलोंढे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..\rतरुण मुलीच्या अकाली निधनामुळे कुटुंबाला मानसिक व भावनिक आधार देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनू पी. एम.यांनी रविवारी सायंकाळी जामगाव येथे जात मृत अंजली यांच्या घरी जाऊन त्यांनी कुटुंबीयांची आस्थेने चौकशी केली व त्यांचे सांत्वन केले..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.यावेळी महिला व बालविकास विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंगल पांचाळ, बालविकास प्रकल्प अधिकारी कल्पना देशमुख, सुपरवायझर मनीषा सोनवणे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष विनोद बनसोडे, मुख्याध्यापक प्रसाद शिंगारे, सहशिक्षक हारदे व भापकर यांच्यासह परिसरातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.