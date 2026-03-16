Latur Accident: चाकूरमध्ये भीषण अपघात; सिमेंट मिक्सरखाली येऊन नगरपंचायती कर्मचारी ठार

चाकूर : शहरातील ग्रामीण रुग्णालयासमोर दोन मोटारसायकल व सिमेंट मिक्सर यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात नगरपंचायतीच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला, तर इतर दोघेजण जखमी झाल्याची घटना रविवारी (ता. १५) रात्री घडली आहे, या अपघातात विशाल विठ्ठल शिंदे यांचा मृत्यु झाला आहे..येथील नगरपंचायतीमध्ये कंत्राटी कर्मचारी असलेले रामेश्वर ज्योतिराम लोखंडे (वय 2८) व विशाल विठ्ठल शिंदे (वय २८) हे एम.एच. २४ बी.झेड. ९६६२ या मोटारसायकल वरून जात होते. त्याचवेळी ऋषिकेश धनराज नरवटे वय १८, रा. मशनेरवाडी यांच्या एम. एच. २४ बी.ई. ९६१९ या दोन्ही मोटारसायकलींची समोरासमोर जोरदार धडक झाली..या धडकेत विशाल शिंदे हे रस्त्यावर पडले असता त्याचवेळी लातूरच्या दिशेने जाणारा सिमेंट मिक्सर एम.एच. २४ बी.एक्स. ०४३९ हे विशाल शिंदे यांच्या डोक्यावरून गेल्याने ते गंभीर जखमी झाले होते, अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तातडीने तिन्ही जखमींना ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले..प्राथमिक उपचारानंतर पुढील उपचारासाठी त्यांना लातूर येथील शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आले होते, उपचारादरम्यान विशाल शिंदे यांचा मृत्यू झाला आहे तर जखमी असलेल्या अन्य दोघांवर उपचार केले जात आहेत. मयत विशाल शिंदे याचे वडील नगरपंचायतीमध्ये शिपाई होते त्यांच्या निधनानंतर विशालला अनुकंपावर नोकरीवर घेण्याचा प्रस्ताव नगरपंचायातीकडून शासनाकडे पाठविण्यात आला होता, लवकरचा त्यांना नोकरीवर रूजु करून घेण्याचे आदेश मिळणार होते अशी माहिती नातेवाईकांनी दिली..नोकरीवर रुजु होण्यापुर्वीच काळाने घाला घातल्यामुळे हळहळ व्यक्त केली जात आहे. विशाल याच्या पश्चात पत्नी, लहान मुलगा, दोन भाऊ असा परिवार आहे. अपघात होताच मिक्सर चालक फरार झाला असून पोलीस उपनिरीक्षक अच्युत सूर्यवंशी, पोलीस अमलदार श्रीमंत आरदवाड पुढील तपास करीत आहेत.