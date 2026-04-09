Latur News: रस्त्याला खेटूनच ‘मौत का कुआ’; उघड्या विहिरींमुळे वाहनांच्या अपघाताची कायमच भीती

चाकूर: चाकूर तालुक्यातील ग्रामीण भागांमध्ये रस्त्याच्या अगदी कडेला उघड्या व असुरक्षित विहिरी असल्यामुळे गंभीर अपघात होण्याची शक्यता वाढली आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी किंवा पावसाळ्यात या विहिरींचा अंदाज न आल्याने वाहनचालक, दुचाकीस्वारांच्या जिवाला धोका निर्माण होत आहे..रत्नागिरी - नागपूर या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम दोन वर्षांपूर्वी झालेले आहे, या महामार्गाच्या कडेला अनेक ठिकाणी धोकादायक विहिरी आहेत. असे असतानाही महामार्ग प्राधिकरणाकडून या विहिरी बुजविण्यात आल्या नाहीत. शिरूर ताजबंदहून चापोलीकडे येताना तेलगाव पाटीजवळ रस्त्याच्याकडेला अशी विहीर आहे. तसेच झरी ते किनगाव जातानाच्या रस्त्यावरही धोकादायक विहीर आहे..ना कठडे, ना सूचना फलकतालुक्यातील काही गावांमध्ये रस्त्यालगत असलेल्या विहिरींना संरक्षणात्मक कठडे, जाळी किंवा सूचना फलक नसल्याचे चित्र आहे. रस्त्याच्या अगदी जवळ असलेल्या या विहिरी अपघाताचे आमंत्रण देत आहेत. काही ठिकाणी रात्रीच्या वेळी प्रकाशाचीही सोय नसल्यामुळे वाहनचालकांना विहीर असल्याचे लक्षात येत नाही. यामुळे दुचाकी घसरून किंवा वाहनाचा ताबा सुटल्यास थेट विहिरीत कोसळण्याचा धोका आहे..विहिरींचा लागेना थांगपत्तापावसाळ्यात तर परिस्थिती आणखी बिकट होते. रस्त्यावर पाणी साचल्याने विहिरीची जागा ओळखणे कठीण होते. तसेच गवत व झाडाझुडूपांमुळे विहिरी झाकल्या जातात, त्यामुळे धोका अधिक वाढतो. एखादी मोठी दुर्घटना घडल्याशिवाय प्रशासन जागे होणार नाही, अशी भीती नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे..प्रशासनाने काय करावे?शहर-जिल्ह्यात कुठे-कुठे अशा धोकादायक विहिरी आहेत, याचे सर्वेक्षण करावे.त्यांची यादी करून वापरात नसलेल्या, कोरड्या असलेल्या विहिरी तत्काळ बुजवाव्यात.ज्या विहिरी वापरात आहेत, त्यांना उंच संरक्षक भिंत बांधावी. परिसरात एक किमीच्या अंतरावर तीन सूचना फलक आणि रिफ्लेक्टर लावावे.