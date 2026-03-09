Chakur News : चाकूर पंचायत समिती सभापतीपदी जयश्री नागरगोजे, उपसभापतीपदी भूजंग शिंदे

चाकूर - चाकूर पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आठ जागांवर विजय मिळवत सत्ता स्थापन केली असून सभापतीपदी रोहिणा गणातील जयश्री मच्छींद्र नागरगोजे व उपसभापती सुगाव गणातील भूजंग शिंदे यांची बिनविरोध निवड सोमवार (ता. ९) करण्यात आली आहे, निवडीनंतर नुतन सभापती व उपसभापतीचा सत्कार करण्यात आला. .पंचायत समिती कार्यालयात तहसीलदार तथा पिठासीन अधिकारी नरसिंग जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नुतन सदस्यांची बैठक घेण्यात आली. सभापतीपदासाठी जयश्री नागरगोजे व उपसभापतीपदासाठी भूजंग शिंदे यांचे एकमेव अर्ज दाखल झाल्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवड घोषीत करण्यात आली..यावेळी तहसीलदार नरसिंग जाधव, गटविकास अधिकारी संतोष वंगवाडे, महिला बालविकास प्रकल्पाधिकारी विदया लोमटे, नायब तहसीलदार शैलेश निकम यांनी नुतन सभापती व उपसभापतींचा सत्कार केला. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तालूक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जिल्हा परिषदेच्या चार व पंचायत समितीच्या आठ जागेवर विजय मिळवीला आहे..सभापतीपद हे नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिलेसाठी आरक्षीत असल्यामुळे जयश्री नागरगोजे यांना संधी देण्यात आली आहे. त्यांचे पती मच्छींद्र नागरगोजे यांना ग्रामपंचायतीच्या कारभाराचा अनुभव आहे याचा त्यांना फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर भूजंग शिंदे हे गांजूर गावाचे माजी सरपंच राहिले आहेत..दरम्यान, मागील चार वर्षांपासून पंचायत समितीवर प्रशासक राजवट असल्यामुळे अनेक विकासकामे रखडली असून पंचायत समितीचा कारभार अधिक सक्षम आणि पारदर्शक पद्धतीने चालवण्यासाठी अनुभवी नेतृत्वाची गरज होती.तसेच रोहिणा जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळालेल्या विजयामध्ये मच्छींद्र नागरगोजे यांच्या प्रयत्नांचा मोठा वाटा असल्यामुळे त्यांना ही संधी देण्यात आली आहे. यावेळी सर्व पंचायत समितीचे सदस्य उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.