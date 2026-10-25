Chakur Water Shortage: चाकूरकरांनो, पाणी जपून वापरा! बोथी तलावात फक्त २१ टक्के साठा; आठवड्यातून एकदाच पाणी

चाकूर : पावसाअभावी निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे चाकूर शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. बोथी तलावातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असल्याने नगरपंचायतीने सोमवार (ता.२६ ) ऑक्टोबरपासून शहराला आठवड्यातून एकदाच पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता नागरिकांना पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करावा लागणार आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.चाकूर शहरासह सहा खेडी पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत बोथी तलावातून चाकूर शहर, हणमंतवाडी, तीर्थवाडी व सरणवाडी येथे पाणीपुरवठा केला जातो. बोथी तलावाची एकूण क्षमता १.७ दशलक्ष घनमीटर असून सध्या केवळ ०.३५ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध आहे. म्हणजेच तलावात २१ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. सध्याच्या वापरानुसार हा साठा जानेवारी २०२७ अखेर संपण्याची शक्यता आहे. .त्यामुळे पुढील पावसाळ्यापर्यंत उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार नगरपंचायतीने आठवड्यातून एकदाच पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन केले आहे. सोमवारपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असून, शहरातील विविध भागांना ठरवून दिलेल्या दिवशी पाणीपुरवठा केला जाणार आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.विशेष म्हणजे, पाणीपुरवठा फक्त सकाळच्या वेळी होणार असून रविवारी पाणीपुरवठा पूर्णतः बंद राहणार आहे. नागरिकांनी आवश्यक तेवढेच पाणी साठवून त्याचा जपून वापर करावा. पाणी साठवताना विंधन विहिरींचा अनावश्यक उपसा करू नये, अन्यथा विंधन विहिरीतील पाण्याची पातळी आणखी खालावून भविष्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढू शकते, असा इशाराही नगरपंचायतीने दिला आहे. नागरिकांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन नगराध्यक्ष भागवत फुले, मुख्याधिकारी प्रतीक लंबे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.