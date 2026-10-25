मराठवाडा

Chakur Water Shortage: चाकूरकरांनो, पाणी जपून वापरा! बोथी तलावात फक्त २१ टक्के साठा; आठवड्यातून एकदाच पाणी

Only 21 Percent Water Left in Bothi Lake as Chakur Limits Supply: चाकूरमध्ये पाणीकपातीचा निर्णय; रविवारी पाणीपुरवठा पूर्ण बंद, आठवड्यातून एकदाच पाणी
Maharashtra Drought Impact Chakur to Get Water Once a Week as Bothi Lake Storage Falls to 035 Million Cubic Metres

Maharashtra Drought Impact Chakur to Get Water Once a Week as Bothi Lake Storage Falls to 035 Million Cubic Metres

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चाकूर : पावसाअभावी निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे चाकूर शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. बोथी तलावातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असल्याने नगरपंचायतीने सोमवार (ता.२६ ) ऑक्टोबरपासून शहराला आठवड्यातून एकदाच पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता नागरिकांना पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करावा लागणार आहे.

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