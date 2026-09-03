Chakur Robbery Case: चाकूरमध्ये चाकूचा धाक दाखवून महिलेची सोन्याची लूट; आंतरराज्यीय सराईत गुन्हेगारासह दोघे गजाआड

चाकूर : महिलेच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने चाकूचा धाक दाखवून जबरदस्तीने लुटल्याच्या घटनेचा गुन्ह्याचा स्थानिक गुन्हे शाखेने छडा लावला आहे. या प्रकरणात सराईत आंतरराज्यीय गुन्हेगारासह दोघांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून २७ ग्रॅम सोन्याचे दागिने, धारदार चाकू आणि गुन्ह्यात वापरलेली मोटारसायकल असा एकूण २ लाख १० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यातील तिसरा आरोपी फरार असून त्याचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे..शहरातील बोथी रोड परिसरातील किराणा दुकानदार नंदकुमार अक्कानवरू यांच्या पत्नी कल्पना अक्कानवरू या घरासमोरील अंगण व दुकानासमोरील जागा झाडत होत्या. यावेळी एकाच मोटारसायकलवरून तिघे अनोळखी व्यक्ती त्यांच्या घरासमोर आले. एका आरोपीने कल्पना अक्कानवरू यांना चाकूचा धाक दाखविला, तर दुसऱ्याने त्यांच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने जबरदस्तीने काढून घेतले. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने याचा तपास केली, दरम्यान, ३ सप्टेंबर रोजी लातूर येथील नवीन रेणापूर नाका येथे दोन संशयित मोटारसायकलसह थांबल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पथकाने सापळा रचून दुपारी दोनच्या सुमारास दोघांना ताब्यात घेतले. अटक केलेल्या आरोपींमध्ये राहुल बादल बंजारा ऊर्फ पंडितसिंग धरमसिंग जुन्नी (वय ५३, रा. इंदिरा कॉलनी, भादरलाऊ, जि. पाली, राजस्थान; सध्या शिवाजी चौक, परळी वैजनाथ) आणि बच्चनसिंग मंगलसिंग बावरी (वय ४५, रा. नागसेन नगर, परळी वैजनाथ) यांचा समावेश आहे. त्यांची अंगझडती घेतली असता राहुल बंजारा याच्याकडे काळ्या कव्हरमध्ये ठेवलेला धारदार लोखंडी चाकू तसेच सोन्याचे दागिने आढळून आले. पोलिसांनी सखोल चौकशी केली असता, जगजितसिंग अचोलसिंग दुधानी याच्या मदतीने चाकूर येथे एका महिलेला चाकूचा धाक दाखवून तिच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने लुटल्याची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले..आंतरराज्यीय गुन्हेगारी पार्श्वभूमीमुख्य आरोपी राहुल बंजारा याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासली असता महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आणि कर्नाटक राज्यांत त्याच्याविरुद्ध अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे समोर आले. पोलिस अभिलेखानुसार महाराष्ट्रात ६८, राजस्थानमध्ये ११, गुजरातमध्ये २० आणि कर्नाटकात दोन गुन्ह्यांची नोंद आहे. त्याच्याविरुद्ध घरफोडी, चोरी, जबरी चोरी, दरोडा, दरोड्याची तयारी, प्राणघातक हल्ला, सरकारी कर्मचाऱ्यावर हल्ला आणि गुन्हेगारी कट यांसह विविध गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..तिसऱ्या आरोपीचा शोध सुरूया गुन्ह्यातील तिसरा आरोपी जगजितसिंग अचोलसिंग दुधानी (रा. शिवाजी चौक, परळी, जि. बीड) फरार आहे. त्याचा तसेच गुन्ह्यात वापरण्यात आलेल्या दुसऱ्या मोटारसायकलचा स्थानिक गुन्हे शाखेकडून शोध सुरू आहे..ही कारवाई पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे, अपर पोलिस अधीक्षक मंगेश चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक सुधाकर बावकर यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. सहायक पोलिस निरीक्षक पांडुरंग माने, पोलिस उपनिरीक्षक राजेश घाडगे यांच्यासह स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.