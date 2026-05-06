Beed News: चऱ्हाटा वैद्यकिन्ही रस्त्याची दुरवस्था; पाटोद्याला जोडणारा मधला मार्ग; दहा गावांचे दळणवळण

बीड: बीड आणि पाटोदा तालुक्याला जोडणारा महत्त्वाचा आणि जवळचा मार्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चऱ्हाटा ते वैद्यकिन्ही या रस्त्याची सध्या पुरती दैना झाली आहे. रस्त्यावर पडलेले मोठे खड्डे, पसरलेली खडी आणि उडणारी धूळ यामुळे या मार्गावरून वाहन चालवणे जिकरीचे झाले असून, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..या रस्त्यावरून पालवण, गवळवाडी, चऱ्हाटा, जाधववाडी, बेलखंडी, नागझरी, मानेचावाडा, पाटोदा, कचरवाडी, दत्तनगर, नाथनगर, भायाळा आणि वैद्यकिन्ही या सुमारे १० ते १२ गावांचे नियमित दळणवळण चालते..सध्या यातील केवळ वैद्यकिन्ही ते भायाळा हा रस्ता सुस्थितीत असून उर्वरित सर्व रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. हा मार्ग डोंगराळ भागातून जात असल्याने अनेक ठिकाणी अवघड वळणे, छोटे घाट आणि चढ-उतार आहेत..मात्र, पूर्वी केलेले डांबरीकरण पूर्णतः उखडून गेल्यामुळे आणि खडी रस्त्यावर आल्यामुळे वाहने घसरण्याचे प्रमाण वाढले आहे.खड्ड्यांतून वाट काढताना दुचाकी आणि कारचालकांना मोठी कसरत करावी लागते..परिसरातील ग्रामस्थांना आणि शेतकरी वर्गाला बाजारपेठ तसेच पाटोद्याला जाण्यासाठी हा रस्ता सोयीचा आहे, परंतु सद्यःस्थितीत तो अपघातांना निमंत्रण देणारा ठरत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या गंभीर समस्येकडे लक्ष देऊन तातडीने रस्त्याची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी परिसरातील ग्रामस्थांमधून होत आहे.