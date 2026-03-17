Parbhani News: चारठाण्यात मुख्य रस्त्याची दयनीय अवस्था; खड्ड्यांमुळे अपघातात वाढ

चारठाणा: येथील चारठाणा टी पॉइंट ते जुने बसस्थानक या मुख्य रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली असून, या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले असून, रुंदीही कमी झाल्याने अपघातांच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या रस्त्याची दुरुस्ती करण्याची मागणी नागरिकांमधून होत असून, पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनधारकांना मात्र वाहन चालवितांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे..नांदेड-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाला जोडणारा चारठाणा शहरातील एकमेव मुख्य रस्ता असून, महामार्ग टी पॉइंट ते जुने बसस्थानकादरम्यान असलेला रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखाली येतो. या रस्त्याची रुंदी अत्यंत कमी झाली आहे. .त्यातच रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. या रोडवर वाहनांची मोठी वर्दळ असते. त्याचबरोबर या रस्त्यावर शाळा-महाविद्यालये असल्याने विद्यार्थ्यांचीदेखील मोठ्या प्रमाणावर रहदारी असते. दुचाकी चालवितांना खड्डे चुकविण्याच्या नादात छोटे-मोठे अपघातही होत असून, या रस्त्याचे रुंदीकरण व दुरुस्तीचे काम लवकर करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. या रस्त्यावर सर्वत्र धुळीचे साम्राज्य पाहायला मिळत असून, याचा त्रास व्यापारी बांधवांना होतो. .दुकानावरील सर्व वस्तूंवर धुळीचे थर जमा होऊन नव्या वस्तूही जुन्या असल्यासारख्या दिसतात. त्याचा फटका व्यापाऱ्यांना बसत असल्याचेही व्यापाऱ्याकडून सांगण्यात येत आहे. .नाल्या नसल्याने सांडपाणी रस्त्यावरचारठाणा टी पॉइंट ते बसस्थानकादरम्यान रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी नाल्या नसल्याने सांडपाणी नागरिकांनी सरळ रस्त्यावर सोडल्याने मोठे खड्डे निर्माण झाले आहेत. त्याचा त्रास जाणाऱ्या-येणाऱ्या नागरिकांना व वाहनधारकांना होत असून, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी अंडरग्राउंड नाली बांधकामाचीही आवश्यकता आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी नाली बांधकाम, रस्ता रुंदीकरण आणि दुरुस्ती ची मागणी होत आहे.