All India Chemists Strike: ऑल इंडिया केमिस्ट्स बंदला आडूळमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद; सर्व मेडिकल दिवसभर बंद

आडूळ : ऑल इंडिया केमिस्ट्स असोसिएशनच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी बंदला पैठण तालुक्यातील आडूळ सह परिसरातील मेडिकल चालकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत बुधवारी (ता. २०) मेडिकल दुकाने बंद ठेवली. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी करण्यात आलेल्या या बंदमुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल झाले असून, आरोग्य विभागाकडून पर्यायी उपाययोजना करण्यात आल्या नसल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली..आडूळ सह रजापूर, चित्ते पिंपळगाव, बालानगर आदी ग्रामीण भागातील मेडिकल दुकाने पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली होती. अचानक औषध दुकाने बंद राहिल्याने नियमित औषधे घेणारे रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक तसेच लहान मुलांच्या पालकांची मोठी गैरसोय झाली. शासनाने ऑनलाइन औषध विक्रीवर निर्बंध आणावेत, कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून दिले जाणारे अव्यवसायिक डिस्काउंट बंद करावे तसेच बनावट औषध विक्री रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशा विविध मागण्या मेडिकल चालकांनी यावेळी केल्या. "बनावट औषधांपासून देश वाचवा", "ऑनलाइन औषध विक्री बंद करा" अशा घोषणा देत मेडिकल चालकांनी आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. यावेळी विजेंद्र तिवारी, गणेश शिंदे, विजय आगलावे, पलास कासलीवाल, किरण वाघ, संकेत काला, निलेश काळे, आफताब तांबोळी, वैभव ढाकणे, शरद लेंडे, अविनाश राठोड यांच्यासह परिसरातील मोठ्या संख्येने मेडिकल चालक सहभागी झाले होते..ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा आधीच विविध समस्यांनी ग्रस्त असताना मेडिकल दुकाने बंद राहिल्याने रुग्णांची अतिरिक्त गैरसोय झाली. काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मर्यादित औषधसाठा असल्याने अनेकांना खासगी औषध दुकानांवरच अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत आरोग्य विभागाने तातडीच्या सेवा सुरू ठेवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा उभारण्याची गरज व्यक्त होत आहे.