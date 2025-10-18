Chhagan Bhujbal: काल 'ओबीसी'च्या मंचावर, आज नाराजीचा सूर! वडेट्टीवारांच्या व्हिडीओवरुन भुजबळांना सुनावले खडेबोल

OBC Melava Beed: राज्य सरकारमध्ये मंत्री असलेले छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारनेच काढलेल्या शासन निर्णयाला विरोध करण्यसाठी बीडमध्ये ओबीसी मेळावा घेतला. या मेळाव्यातून त्यांनी सरकारला जाब विचारला. पण ओबीसी नेते असलेले विजय वडेट्टीवार यांचा एक जुना व्हिडीओ त्यांनी स्क्रीनवर दाखवला. त्या व्हिडीओमध्ये वडेट्टीवारांनी मराठ्यांच्या ओबीसी आरक्षणाला पाठिंबा दिल्याचं दिसून येतंय. बाजूला मनोज जरांगे पाटील बसलेले आहेत. .या व्हिडीओवरुन ओबीसी नेत्यांमध्येच फूट पडत असल्याचं दिसतंय. नवनाथ वाघमारे यांनी छगन भुजबळांना खडेबोल सुनावले आहेत. वाघमारे हे शुक्रवारी बीडमध्ये झालेल्या मेळाव्यात मंचावर होते. तेही पहिल्या रांगेत. तेच वाघमारे शनिवारी भुजबळांच्या विरोधात बोलत आहेत..Pune City: पुण्यातली दुरवस्था बघून आयुक्त संतापले; सहाय्यक आयुक्तांची केली उचलबांगडी, तिघांचं निलंबन.काय म्हणाले नवनाथ वाघमारे?माझी भुजबळ साहेबांना कळकळीची विनंती आहे की, तुम्ही विजय वडेट्टीवारांचा व्हिडीओ तिथे दाखवायला नव्हता पाहिजे. तुम्ही मागच्या कुरघोड्या काढत बसण्यापेक्षा एकत्र येऊन लढलं पाहिजे. काल भुजबळ हे बाळासाहेब आंबेडकरांवरही बोलले. आज ओबीसींचं भवितव्य धोक्यात असताना जे लोक रस्त्यावर येऊन ओबीसींची बाजू घेत आहेत, त्यांचे मागचे विषय काढण्यात काहीही अर्थ नाही. काल त्यांनी कुठेतरी श्रेयवादाची लढाई करत वडेट्टीवारांवर टीका केली..वाघमारे पुढे म्हणाले, बाळासाहेब, भुजबळ, वडेट्टीवार, मुंडे बंधू-भगिनी हे सगळे एकत्र येऊन हा लढा दिला पाहिजे. भुजबळांच्या मनात काय आहे, हे आम्हालाच कळेना. राज्य सरकारवर टीका करण्याऐवजी तुम्ही ओबीसी नेत्यांवर टीका करीत असाल तर ओबीसींचं राजकीय अस्तित्व संपल्यात जमा आहे. भुजबळांना मुख्यमंत्र्यांनीच वडेट्टीवारांवर टीका करायला सांगितलं का, असं आता मला वाटू लागलं आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींचा गळा आधीच घोटला आहे, मग तुम्ही राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून सरकारची पाठराखण करीत आहात का?.अरे ही मूर्ख आहे, हिला अक्कल आहे का... आठवणी सांगताना माधवी निमकरला अश्रू अनावर, म्हणाली, 'मी कधीच त्यांना उत्तर दिलं नाही पण.. .''काल भुजबळांनी प्रास्ताविकाच्याही अगोदर लक्ष्मण हाके आणि आमचेही उणेदुणे काढले. जिनका जमीर जिंदा होता हैं... असं ते म्हणाले खरं, पण मग नागपूरच्या मोर्चाला ते का आले नाहीत? जाणीवपूर्वक एकमेकांमध्ये वाद करण्यात अर्थ नाही. आधी राज्य सरकारला धारेवर धरावं लागेल मग नंतर जरांगेंना बोलता येईल. तो तुमच्यावर बोलला तर आम्ही समर्थ आहोत उत्तरं द्यायला.'' अशा शब्दांमध्ये ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी नाराजी बोलून दाखवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.