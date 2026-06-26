Accident News: एका क्षणात संपलं सगळं! संभाजीनगरातील चार कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर, चार व्यावसायिकांचा जागीच मृत्यू

दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस-वेवर मध्य प्रदेशातील मंदसौरजवळ झालेल्या भीषण अपघातात संभाजीनगरातील चार मोबाईल व्यावसायिकांचा जागीच मृत्यू झाला. ही दुर्दैवी घटना २५ जून २०२६ रोजी रात्री घडली. अपघातात दोघे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..जोरदार धडकपोलिसांच्या माहितीनुसार, राजेंद्र भाऊराव कवडे (४६), सचिन गंगाधर गजभारे (३९), संदीप नवनाथ बोरसे (३४) आणि रवींद्र भागवत काळे (२८) हे चौघे मोबाईल उपकरणांचा साहित्य खरेदी करण्यासाठी कारने दिल्लीला निघाले होते. सीतामऊ परिसरातील तितरोदजवळ त्यांच्या कारने समोरून जाणाऱ्या ट्रक-ट्रेलरला जोरदार धडक दिली. अपघाताची तीव्रता इतकी होती की, कार पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आणि चौघांचा जागीच मृत्यू झाला..Nagpur Accident: नागपूर–उमरेड मार्गावर धावत्या दुचाकीला आग; पाचगावजवळ मोठी खळबळ, चालक थोडक्यात बचावला.ट्रक चालक घटनास्थळावरून पसारट्रक चालक अपघातानंतर वाहनासह घटनास्थळावरून पसार झाल्याची माहिती आहे. मंदसौर पोलिसांनी ट्रक चालकाच्या शोधासाठी मोहीम सुरू केली आहे..अपघातग्रस्त कारमधील अब्दुल खलील आणि उमर इस्माईल जागीरदार हे दोघे गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने मंदसौर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांनी त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले आहे..या अपघाताची माहिती समजताच संभाजीनगरातील व्यावसायिक आणि नातेवाईकांचा आक्रोश झाला. मृत व्यावसायिक हे शहरातील मोबाईल व्यवसायातील चांगले ओळखले जाणारे चेहरे होते. त्यांच्या अकस्मात निधनाने व्यापारी वर्गात एकच खळबळ उडाली आहे..ST Bus Bike Accident : भरधाव जाणाऱ्या एसटीची दुचाकीला समोरून जोरात धडक; दुचाकीस्वार ठार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.