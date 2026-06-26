मराठवाडा

Accident News: एका क्षणात संपलं सगळं! संभाजीनगरातील चार कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर, चार व्यावसायिकांचा जागीच मृत्यू

Four Chhatrapati Sambhajinagar Mobile Traders Die in Delhi-Mumbai Expressway Accident Near Mandsaur : मोबाईल साहित्य खरेदीसाठी दिल्लीला निघालेल्या कारचा भीषण अपघात; ट्रक चालक वाहनासह फरार, जखमींची प्रकृती गंभीर, व्यापारी वर्गात शोककळा
car Accident

car Accident

ESakal

Sandip Kapde
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दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस-वेवर मध्य प्रदेशातील मंदसौरजवळ झालेल्या भीषण अपघातात संभाजीनगरातील चार मोबाईल व्यावसायिकांचा जागीच मृत्यू झाला. ही दुर्दैवी घटना २५ जून २०२६ रोजी रात्री घडली. अपघातात दोघे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

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