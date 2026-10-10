High Court Security Breach : तोंडाला रुमाल बांधून हायकोर्टात घुसल्या दोन महिला; प्रतिबंधित क्षेत्रात धुडगूस घालत सीसीटीव्ही फोडले!

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या अत्यंत सुरक्षित आणि संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या परिसराची सुरक्षा भेदल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तोंडाला रुमाल बांधून आलेल्या दोन अनोळखी महिलांनी न्यायालयाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात अनधिकृतपणे प्रवेश करून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची जाणीवपूर्वक तोडफोड केली. कडेकोट पोलीस बंदोबस्त असतानाही या महिला थेट अतिसंवेदनशील भागात पोहोचल्याने उच्च न्यायालयाच्या सुरक्षेतील गंभीर त्रुटींवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याप्रकरणी पुंडलिकनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..६ आणि ८ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री धुडगूसपोलिसांकडे नोंदवलेल्या अधिकृत फिर्यादीनुसार, ६ ऑक्टोबर रोजी पहाटे साडेतीन ते चार वाजेच्या सुमारास आणि त्यानंतर पुन्हा ८ ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्री सव्वा एक वाजेच्या सुमारास हा प्रकार घडला. तोंडाला रुमाल बांधून आलेल्या या दोन्ही संशयित महिलांनी पूर्वनियोजित कटाप्रमाणे न्यायालयाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात बेकायदेशीर प्रवेश केला. चोरी करण्याच्या इराद्याने आणि स्वतःची ओळख लपवण्यासाठी त्यांनी सुरक्षेवर लक्ष ठेवणारे सीसीटीव्ही कॅमेरा क्रमांक ४२ आणि ४३ लाकडी दांडक्याच्या सहाय्याने फोडून टाकले. कॅमेरे पूर्णपणे निकामी करून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, यामध्ये सुमारे १० हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे..एका आदिवासी चित्राने मोडले सर्व रेकॉर्ड ; किंमत ऐकून बसेल धक्का!.'बीएनएस' कायद्यान्वये गुन्हा; पोलिसांकडून कसून तपासहायकोर्टासारख्या अतिमहत्त्वाच्या ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्थेला सुरुंग लागल्याने पोलीस आणि न्यायव्यवस्था वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पुंडलिकनगर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ आणि सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध गंभीर कलमांनुसार गुन्हा नोंदवला आहे. या महिलांचा हेतू केवळ चोरीचा होता की न्यायालयाच्या सुरक्षेशी संबंधित अन्य काही गंभीर कट होता, या दोन्ही बाजूंनी पोलीस कसून तपास करत आहेत. परिसरातील इतर सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे या संशयित महिलांचा शोध युद्धपातळीवर सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.