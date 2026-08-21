मराठवाडा

छ. संभाजीनगर हादरलं! 'आयफोन 15'साठी मुलाने डोंगरावरुन दिला जीव, वाचवायला गेलेल्या आई-वडिलांचाही कोसळून मृत्यू

Chhatrapati Sambhajinagar iPhone 15 tragedy: मुलाची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत आई-वडील डोंगराच्या दुसऱ्या बाजूला उभे होते. तर मुलगा डोंगराच्या अगदी काठावर उभा राहून उडी मारण्याचा प्रयत्न करत होता.
Boy parents die Khavadya hill Tisgaon

Boy parents die Khavadya hill Tisgaon

esakal

संतोष कानडे
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iPhone 15 tragedy: छत्रपती संभाजीनगर शहराजवळील तीसगाव परिसरात हादरवून सोडणारी घटना घडली आहे. Apple कंपनीच्या आयफोन 15 मोबाईलसाठी हट्टाला पेटलेला मुलगा जीव देण्यासाठी खवड्या डोंगरावर पोहोचला. मागाहून गेलेले आई-वडील त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र या घटनेत तिघांचाही मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. ही घटना शुक्रवारी (दि. २१) दुपारच्या दरम्यान घडली आहे.

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