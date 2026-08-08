Kannad News : पाटनादेवीच्या धवलतीर्थ धबधब्यात तोल जाऊन चिकलठाण येथील तरुणाचा मुत्यु

कन्नड - चाळीसगाव तालुक्यातील प्रसिद्ध पाटनादेवी मंदिराच्या पाठीमागे असलेल्या नैसर्गिक धवलतीर्थ धबधब्यात तोल जाऊन पडल्याने कन्नड तालुक्यातील चिकलठाण येथील एका २३ वर्षीय तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी (ता. ८) सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास घडली..कृष्णा संतोष गायकवाड (वय-२३, रा. चिकलठाण, ता. कन्नड) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. याबाबत मिळालेल्या अधिक माहितीनुसार, कृष्णा हा आपल्या भावासोबत आणि मित्रांसोबत पाटनादेवी येथे दर्शन व पर्यटनासाठी आला होता. दिवसभर परिसर फिरल्यानंतर घरी निघण्याच्या तयारीत असताना, धवलतीर्थ धबधब्यानजीक अचानक तोल गेल्याने कृष्णा थेट नैसर्गिक डोहात (विहिरीत) कोसळला. घटना घडताच परिसरातील नागरिकांनी चाळीसगाव पोलिसांना माहिती दिली..पोलीस नाईक भगवान माळी यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत स्थानिक पोहणाऱ्यांच्या मदतीने कृष्णाला डोहातून बाहेर काढले. पोलीस व मित्रांनी त्याला तातडीने पुढील उपचारासाठी चाळीसगाव ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले. या प्रकरणी चाळीसगाव ग्रामीण पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलीस नाईक भगवान माळी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.