मराठवाडा

Chikalthana Police Crackdown: चिकलठाणा पोलिसांची धडक कारवाई; १२.२७ लाखांचा प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू साठा, वाहनासह जप्त

चिकलठाणा पोलिस व एफडीएची संयुक्त धडक; १२.२७ लाखांचा प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू साठा, वाहनासह जप्त करून तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
Strategic Interception: Seizure of Banned Tobacco Products

Strategic Interception: Seizure of Banned Tobacco Products

Sakal

दिनेश शिंदे
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चित्तेपिपंळगाव : चिकलठाणा ग्रामीण पोलीस ठाणे आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) संयुक्त पथकाने प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखूविरोधात मोठी कारवाई करत तब्बल १२ लाख २७ हजार ९६४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या कारवाईत सुगंधित तंबाखूचा मोठा साठा आणि वाहतुकीसाठी वापरलेले वाहन ताब्यात घेण्यात आले असून संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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