Chikalthana Police Crackdown: चिकलठाणा पोलिसांची धडक कारवाई; १२.२७ लाखांचा प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू साठा, वाहनासह जप्त

चित्तेपिपंळगाव : चिकलठाणा ग्रामीण पोलीस ठाणे आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) संयुक्त पथकाने प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखूविरोधात मोठी कारवाई करत तब्बल १२ लाख २७ हजार ९६४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या कारवाईत सुगंधित तंबाखूचा मोठा साठा आणि वाहतुकीसाठी वापरलेले वाहन ताब्यात घेण्यात आले असून संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..संशयावरून वाहनाची तपासणीचिकलठाणा पोलिसांनी १६ जून रोजी रात्री साडेदहा वाजता झाल्टा शिवारातील अक्षरबन सोसायटी परिसरात वाहन क्रमांक एमएच-२०-जीझेड-२२४७ याची तपासणी केली. वाहनातून उग्र वास येत असल्याने त्यात प्रतिबंधित पदार्थ असल्याचा संशय निर्माण झाला. त्यानंतर वाहन ताब्यात घेऊन पुढील तपास करण्यात आला..एफडीएच्या तपासणीत मोठा साठा उघडअन्न सुरक्षा अधिकारी प्रशांत शशिकांत कुचेकर यांनी २० जून रोजी पंचांसमक्ष केलेल्या तपासणीत मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू आढळून आला.जप्त मुद्देमालवाणी सुगंधित तंबाखूचे २३ सीलबंद पाऊच – किंमत ₹१७,२०४एम सुगंधित तंबाखूचे ८२ बॉक्स – किंमत ₹४९,२००व्ही-१ सुगंधित तंबाखूचे ५२ बॉक्स – किंमत ₹१,५६०विनालेबल सुगंधित तंबाखूचे ११ बॉक्स (६६० किलो) – किंमत ₹६,६०,०००वाहतुकीसाठी वापरलेले वाहन – किंमत ₹५,००,०००एकूण जप्त मुद्देमाल : ₹१२,२७,९६४तीघांविरुद्ध गुन्हा दाखलया प्रकरणी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या फिर्यादीवरून राजेंद्र विनायक बाविस्कर, तसेच एव्हरक्रेस्ट इंडस्ट्रीज एलएलपी (कर्नाटक) आणि एमपी एंटरप्रायझेस (दिल्ली) यांच्या संचालकांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.त्यांच्यावर अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ मधील विविध तरतुदींसह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम १२३, २२३, २७४ आणि २७५ अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे..मकोकाअंतर्गतही कारवाईचे संकेतमहाराष्ट्रात सुगंधित तंबाखू व पानमसाल्याच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्रीवर बंदी आहे. अन्न सुरक्षा आयुक्तांच्या विशेष आदेशानुसार या प्रकरणातील संपूर्ण पुरवठा साखळीचा शोध घेतला जात आहे. अवैध व्यापारातून आर्थिक लाभ मिळवणारे उत्पादक, पुरवठादार आणि आर्थिक सहाय्य करणाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..पुढील तपास सुरूया प्रकरणाचा पुढील तपास चिकलठाणा पोलीस ठाण्याकडून सुरू असून संबंधित नेटवर्कचा शोध घेण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक राजेंद्र बनसोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार दीपक देशमुख, सचिन ढवळे, गणेश कोरडे आणि किशोर काळवणे यांनी ही कारवाई यशस्वीरीत्या पार पाडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.