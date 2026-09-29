मराठवाडा

Chittepimpalgaon Drought : दुष्काळाच्या झळा; दीड एकर मोसंबीची बाग जेसीबीने काढली

चार-पाच वर्षे जपलेली बाग पाण्याअभावी उद्ध्वस्त करण्याची वेळ; झाडे काढताना शेतकरी संदीप वाघ यांच्या डोळ्यांत अश्रू.
Farmer Sandip Wagh removed the sweet lime trees from a 1.5-acre section of his farm using a JCB.

Farmer Sandip Wagh removed the sweet lime trees from a 1.5-acre section of his farm using a JCB.

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दिनेश शिंदे
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चित्तेपिंपळगाव - महाराष्ट्रावर ओढवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीची झळ आता फळबागांनाही बसू लागली आहे. पाऊस लांबल्याने खरीप हंगामातील पिके आता पुर्णपणे वाया गेली असून, पाण्याअभावी फळबागा जगविणे अशक्य झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे.

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