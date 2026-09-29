Chittepimpalgaon Drought : दुष्काळाच्या झळा; दीड एकर मोसंबीची बाग जेसीबीने काढली

चित्तेपिंपळगाव - महाराष्ट्रावर ओढवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीची झळ आता फळबागांनाही बसू लागली आहे. पाऊस लांबल्याने खरीप हंगामातील पिके आता पुर्णपणे वाया गेली असून, पाण्याअभावी फळबागा जगविणे अशक्य झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे..आडगाव बुद्रुक, ता .छत्रपती संभाजीनगर येथील शेतकरी संदीप वाघ यांनी पाण्याअभावी आपल्या शेतातील तब्बल दीड एकर मोसंबीची बाग जेसीबीच्या साहाय्याने मंगळवार (ता. २९) रोजी काढून टाकली. चार ते पाच वर्षे मेहनत घेऊन जोपासलेली झाडे डोळ्यांसमोर उद्ध्वस्त करताना वाघ यांच्या डोळ्यांत अश्रू अनावर झाले.वाघ यांनी मोठ्या अपेक्षेने मोसंबीची बाग उभी केली होती. चार-पाच वर्षांपासून या झाडांची नियमित देखभाल करत त्यांनी बाग जगविली. मात्र, यंदा पावसाने पाठ फिरवल्याने परिसरात पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. उपलब्ध पाणीसाठा संपत चालल्याने बागेला पाणी देणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे..पुढील वर्षभर बागेला पाणी कुठून आणायचेपाण्याअभावी झाडे वाळण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पुढील वर्षभर बाग जगविण्यासाठी पाणी कुठून विकत घ्यायचे, ते पाणी मिळणार कुठून, तसेच त्यासाठी होणारा खर्च परवडणार कसा, असा प्रश्न वाघ यांच्यासमोर उभा राहिला. अखेर बाग जगविण्यापेक्षा ती काढून टाकण्याचा कठोर निर्णय त्यांनी घेतला..मंगळवारी (ता. २९) जेसीबीच्या साहाय्याने मोसंबीची झाडे काढण्यास सुरुवात करण्यात आली. एकेक झाड जमिनीतून उखडताना गेल्या चार-पाच वर्षांची मेहनत डोळ्यांसमोर उभी राहिल्याने वाघ भावुक झाले. उत्पन्नाची आशा असलेली फळबाग पाण्याअभावी स्वतःच्या हाताने उद्ध्वस्त करण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आल्याने दुष्काळाची तीव्रता अधोरेखित झाली आहे..मेहनत, खर्च अन् अखेर पदरी निराशामोसंबीची बाग उभी करण्यासाठी चार-पाच वर्षे मेहनत, वेळ आणि पैसा खर्च केल्यानंतरही पाण्याअभावी ती काढून टाकण्याची वेळ संदीप वाघ यांच्यावर आली. फळबागांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.