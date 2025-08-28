मराठवाडा

Deglur Flood : देगलूरात ढगफुटीसदृश्य पाण्याने बहुतांशी गावे पाण्याखाली; हजारो हेक्टर जमिनीवर पाणीच पाणी

निजामसागर, लेंडी धरणाच्या मोठ्या विसर्गातून देगलुरातील पूरपरिस्थिती गंभीर.
Updated on

देगलूर - तेलंगणातील निजामसागर धरणातून बुधवारी ता. २७ रोजी सकाळी ९ वा. १५ गेट उघडण्यात आल्याने सायंकाळी देगलूर येथील लेंडी व मांजरा नदीकाठच्या सांगवीउमर, शेळगाव, शेवाळा, शेखापूर, तमलुर, मेदनकलुर, या गावांना पाण्याचा मोठा फटका बसला व पूरपरिस्थिती निर्माण झाली.

