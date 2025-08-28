Deglur Flood : देगलूरात ढगफुटीसदृश्य पाण्याने बहुतांशी गावे पाण्याखाली; हजारो हेक्टर जमिनीवर पाणीच पाणी

देगलूर - तेलंगणातील निजामसागर धरणातून बुधवारी ता. २७ रोजी सकाळी ९ वा. १५ गेट उघडण्यात आल्याने सायंकाळी देगलूर येथील लेंडी व मांजरा नदीकाठच्या सांगवीउमर, शेळगाव, शेवाळा, शेखापूर, तमलुर, मेदनकलुर, या गावांना पाण्याचा मोठा फटका बसला व पूरपरिस्थिती निर्माण झाली..बुधवारी रात्री व गुरुवारी ता. २८ रोजी सुरू झालेल्या मुसळधार पावसाने तालुकयातील बहुतांशी गावी पाण्याखाली गेली. गुरुवारी ता. २८ रोजी दुपारनंतर निजामसागर धरणाचे २७ गेट उघडण्यात आले होते. तर लेंडी प्रकल्पाच्या सर्व दरवाज्यातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग होत असल्याने ते पाणी व निजामसागर धरणाचे पाणी मिळून मांजरा व लेंडी या दोन्ही नद्यांना मोठा पूर आला..त्यामुळे अनेक गावात बॅकवॉटर मुळे पाणी शिरले .प्रशासनाने मेदनकलूर शेळगाव, तमलूर, शेवाळा, शेकापूर, सांगवीउमर या गावातील तीन हजारांच्या वर नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविले. त्यांना निवासाची व भोजनाची सोय उपलब्ध करून दिली. तर अनेक नागरिकांनी संभाव्य पूर परिस्थिती लक्षात घेऊन आपल्या नातेवाईकांकडे या अगोदरच आसरा घेतला होता..५० हजार हेक्टर क्षेत्रावर पाणी...तालुक्यातल्या ६५ हजार हेक्टर क्षेत्रा पैकी ५० हजार हेक्टर क्षेत्रावर सद्यस्थितीत पाणीच पाणी झाले आहे. पीक आहे, की नदी चे पात्र आहे, हे दिसेनासे झाले आहे. गावातील मातीच्या घरांची ही मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली आहे. मुकया जनावरांची ही मोठी आभाळ यामध्ये झाल्याचे दिसून आले..निजामसागर धरणाचे २७ गेट उघडले...निजामसागर धरण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात दोन दिवसापासून पाऊस पडत असल्याने बुधवारपासून या धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग केला जात आहे. बुधवारी १५ गेट तर गुरुवारी ता. २८ रोजी दुपारी २७ गेट उघडण्यात आले. यातून दोन लाख क्युसेक लिटर पाण्याचा विसर्ग होत असून या पाण्यामुळे मांजरा नदी काठच्या गावांना पाणी आले.या पाण्याचा फटका सांगवीउमर, शेकापूर, तमलुर, शेवाळा शेळगाव या गावांना बसला तर काही गावांना पाण्याचा पूर्ण विळखा पडला आहे. गावातील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवलयाचे तहसीलदार भरत सूर्यवंशी यांनी सांगितले..मेदनकलुरात ४ नागरिक अडकले..पूरपरिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासनातर्फे प्रयत्न सुरू असताना मेदनकलूर गावाला पाण्याने वेढा घातला होता. या गावातील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविले. यातील ४ नागरिक प्रशासनाचे न ऐकता पुन्हा गावातच लपून बसले होते. पोलिसांकडून त्यांची धरपकड करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ते इतरत्र जाऊन पुन्हा लपून बसत असल्याने मोठा प्रश्न निर्माण झाल्याचे उपजिल्हाधिकारी अनुप पाटील यांनी सांगितले..एस.डी.आर.एफ. ची तुकडी तैनात...तालुक्यातल्या पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी एस. डी. आर. एफ. ची एक तुकडी बुधवारी रात्रीच देगलूर मध्ये दाखल झाली असून, गुरुवारी तेलंगणात मोठ्या प्रमाणात पाऊस सुरू असून कर्नाटकातल्या एकंबा उदगीर भागातही पाऊस सुरूच असल्याने लेंडी, मांजरा, मण्याड या तालुक्यातील लगत असणाऱ्या नद्यांना मोठा पूर आला आहे.त्यामुळे काही गावात पुराचे पाणी आले आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने एस.डी. आर.एफ.ची तुकडी येथे तैनात केली असून गरज पडली तर पूरग्रस्तांना रेस्क्यू करण्यासाठी सज्ज ठेवण्यात आल्याचे तहसीलदार श्री. भरत सूर्यवंशी यांनी सांगितले..मंगल कार्यालयात निवाऱ्याची सोय..पूरग्रस्तांच्या निवाऱ्याची सोय तालुक्यातल्या मंगल कार्यालयामध्ये करण्यात आली असून, तेथे निवास व भोजनाची व्यवस्था प्रशासनाने केली असून सांगवीउमर, शेळगाव, शेकापूर, शेवाळा, मेदनकल्लूर, मंडगी या गावातील नागरिकांना येथे ठेवण्यात आले आहे. तर कांही जणांना नरंगल येथे ठेवण्यात आल्याचेही प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले..नऊ गावांचा पूर्ण संपर्क तुटला..सांगवीउमर, लखा, तूपशेळगाव, सुगाव, मनसकरगा, सावरगाव, लिंबा, मेदनकलुर, शेखापुर या गावांत पुराचे पाणी मोठ्या प्रमाणात आल्याने येथील गावकऱ्यांचा बाहेर गावाशी असलेला संपर्क पूर्णपणे तुटला आहे.देगलूर ते उदगीर व देगलूर ते औराद हा मार्गही वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.