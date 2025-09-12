Vasmat Heavy Rain : वसमतला ढगफुटी सदृश्य पाऊस! शेतशिवाराला नद्यांचे स्वरूप; आखाडे गेले वाहून, पाच गावांचा संपर्क तुटला

हिंगोली - वसमत तालुक्यात शुक्रवारी ढगफुटी सदृश्य पावसाने हाहाकार उडाला. ३ तासातच झालेल्या पावसाने नदी नाले भरून वाहू लागले. शेत शिवाराना देखील नद्यांचे स्वरूप आले आहे. यामुळे सोयाबीन कापूस ही पिके पूर्णतः वाहून गेली. वसमत तालुक्यातील पाच गावांचा संपर्क तुटला आहे. हिंगोली जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात सलग दोन वेळा अतिवृष्टी झाली त्यानंतर सातत्याने अधून मधून पाऊस हजेरी लावत आहे..सप्टेंबर महिन्यात सुरुवातीचे काही दिवस पावसाने विश्रांती घेतली होती पुन्हा दहा तारखेपासून पावसाला सुरुवात झाली आहे. शुक्रवारी देखील वसमत तालुक्यातील ग्रामीण भागात सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण निर्माण झाले होते. दुपारी चार वाजता वसमत शहरात जोरदार पावसाला सुरू झाली. यामुळे वसमत शहराच्या सखल भागात अनेक दुकानात घरात पाणी गेले. तासाभरात ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाल्याने सर्वत्र पाणी झाले यामुळे नागरिकांची तारांबळ उडाली..पाच गावांचा संपर्क तुटलावसमत तालुक्यात शुक्रवारी ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाल्याने नदी नाल्यांना पूर आला यामुळे पाच गावांचा संपर्क देखील तुटला आहे. शुक्रवारी दुपारी चारच्या सुमारास जोरदार पाऊस झाला. ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाल्याने अनेक भागात पूर परिस्थिती निर्माण झाली तालुक्यातील कागबन,सारोळा, हयात नगर या भागात जोरदार पाऊस झाल्याने या परिसरातून वाहणाऱ्या नद्यांना पूर आला आहे.यामुळे कागबन, सारोळा या गावाचा संपर्क तुटला असून या भागातील सर्व वाहतूक ठप्प झाली आहे. तसेच पळशी ते पूर्णा सहकारी साखर कारखाना या मार्गावर देखील मुडी ,पिंपळा चौरे, पळशी या गावचा संपर्क तुटला आहे.वसमत शहरात देखील तब्बल तीन तास पाऊस झाला यामुळे मोंढा, बस स्थानक, परभणी रोड या भागात सर्वत्र पाणी झाले होते..शेत शिवाराला आले नद्यांचे स्वरूपवसमत तालुक्यातील अनेक शेत शिवारांना शुक्रवारी नद्यांचे स्वरूप पाहायला मिळाले. दोन ते तीन तासात झालेल्या ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे नदी नाले भरून वाहू लागले. या नदी नाल्यांचे पाणी तुंबून शेत शिवारात घुसले यामुळे शेतशिवाराला नद्यांचे स्वरूप आले होते. सोयाबीन,कपाशीच्या शेतात गुडघाभर पाणी वाहू लागले. तर अनेक गावांमध्ये जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याच्या पुलावरून पाणी वाहत होते..विद्यार्थ्यांची तारांबळशुक्रवारी शाळा सुटण्याच्या वेळेतच मुसळधार पाऊस झाला यामुळे अनेक विद्यार्थी शाळांमध्येच अडकून बसले अनेक गावात शाळेभोवती असलेल्या नाल्याचे पाणी वाहू लागल्याने विद्यार्थ्यांना शाळेत थांबावे लागले ग्रामस्थांच्या मदतीने त्यांना पुलावरून बाहेर काढण्यात आले तर काही गावचे विद्यार्थी इतर गावात येजा करतात त्यांनाही शाळेत थांबावे लागले रात्री उशिरापर्यंत या विद्यार्थ्यांना घरी परतण्यासाठी ग्रामस्थांचे प्रयत्न सुरू होते..कोनाथा गावात एका तासात होत्याचे नव्हतेतालुक्यातील कोनाथा गावात एका तासाच्या पावसात होत्याचे नव्हते झाले या गावच्या शिवारात सर्वत्र केवळ पाणीच दिसत होते. सोयाबीन कापूसतुर ऊस ही शेती संपूर्ण पाण्याखाली गेली. अनेकांचे शेत आखाडे देखील पाण्यात होते. गुराढोरांना वाचवण्याची धडपड करताना शेतकरी दिसून आले.पावसामुळे रस्त्यात झाड पडल्याने बराच वेळ वाहतूक ठप्पपावसामुळे रस्त्यामध्ये झाड पडल्याने रिधूरा, तेलगाव, कोणाथा, कोडगाव रस्ता बंद.हिंगोलीत शेतकऱ्यांची हळद भीजलीहिंगोली शहर आणि परिसरात शुक्रवारी जोरदार पाऊस झाला या पावसामुळे शहरातील संत नामदेव मार्केट यार्डात देखील पाणी शिरले शेतकऱ्यानी विक्रीस आणलेली हळद या पावसामुळे भिजली आहे. जोरदार पावसानेमोडा परिसरात शेतकरी व्यापार यांची तारांबळ उडाली होती. शहराच्या जुन्या भागात काहींच्या घरात पाणी गेले आहे.दुपारनंतर आलेल्या पावसामुळे बस स्थानक, गांधी चौक, रिसाला बाजार या भागात रस्त्यावरून पाणी वाहू लागले होते. हिंगोली अकोला या राष्ट्रीय महामार्गावर देखील पाणी वाहू लागल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.