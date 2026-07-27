Collective Farming: चैनपूरातील नंदीवर्धन शेतकरी गटाचा सामूहिक शेतीचा आदर्श प्रयोग; एकात्मिक कीड व्यवस्थापनातून खर्चात बचत, शाश्वत शेतीला चालना

देंगलूर : वाढता उत्पादन खर्च, मजुरीची टंचाई आणि हवामानातील अनिश्चितता या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सामूहिक शेती हा प्रभावी पर्याय ठरू शकतो, याचे प्रेरणादायी उदाहरण देगलूर तालुक्यातील चैनपूर येथील नंदीवर्धन शेतकरी गटाने घालून दिला आहे..गटातील शेतकऱ्यांनी तूर, सोयाबीन, हरभरा, तसेच हंगामानुसार घेतल्या जाणाऱ्या इतर पिकांमध्ये एकत्रित नियोजन करून आधुनिक पीक संरक्षण उपाययोजना राबविल्या आहेत..शेतकऱ्यांनी मोठ्या क्षेत्रावर नियोजनबद्ध पद्धतीने पक्षी थांबे, चिकट सापळे, प्रकाश सापळे आणि फेरोमोन सापळे उभारून एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाची प्रभावी अंमलबजावणी केली. संपूर्ण क्षेत्रावर एकाच वेळी उपाययोजना राबविल्याने किडींचा प्रादुर्भाव कमी झाला, रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर मर्यादित राहिला आणि पर्यावरणपूरक शेतीला चालना मिळाली. परिणामी मजुरी, औषध फवारणी आणि उत्पादन खर्चात मोठी बचत होऊन पीक संरक्षण अधिक परिणामकारक ठरले..गटाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांमध्ये आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, परस्पर सहकार्य, सामूहिक नियोजन आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर यांची साखळी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे उत्पादनवाढीसह शेती अधिक किफायतशीर आणि शाश्वत करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे..या उपक्रमाला तालुका प्रभारी कृषी अधिकारी कावटवाड, गुणनियंत्रक एम.जी सोनकांबळे, आत्मा विभागाचे आचमारे, मंडळ कृषी अधिकारी बोडके व उलगुलवार, कृषी सहाय्यक तोटावार तसेच पाणी फाउंडेशनच्या कर्मचाऱ्यांचे मार्गदर्शन लाभले..चैनपुर येथील शेतकरी चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकारातून महेश पाटील, नागनाथ पाटील, हणमंतराव पिंडकुरे, शिवा शंकर पाटील, राचप्पा हेड्डे, शिवा माळगे, मधुसूदन आवटी, विजय पिंडकुरे, दत्तात्रय विभुते, प्रवीण पाटील यांच्यासह अनेक तरुण शेतकऱ्यांनी यामध्ये सक्रिय सहभाग नोंदविला.."गट शेती हीच प्रगत शेती" हा संदेश कृतीतून देणाऱ्या नंदीवर्धन शेतकरी गटाने सामूहिक नियोजन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक शेती पद्धतींच्या बळावर ग्रामीण भागात शेती विकासाचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे. उत्पादन खर्च कमी करून दर्जेदार आणि शाश्वत उत्पादनाकडे वाटचाल करणारा हा प्रयोग जिल्ह्यासह राज्यातील इतर शेतकरी गटांसाठीही प्रेरणादायी ठरणारा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.