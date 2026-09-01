मराठवाडा

Vadigodri News : जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक शासनाचा प्रस्ताव घेऊन जरांगे यांच्या भेटीला; जरांगे यांनी प्रस्ताव नाकरला

आमच्या मागण्या तुमच्या स्तरावरील नाही, राज्य स्तरावर आहे, सरकार वेळ वाया घालवत आहे. तुमचा या मागणीशी संबध नाही, मी तुमचा ऐकणार नाही, या नंतर तुम्ही येऊ नका.
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mahnoj jarange patil fasting

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सकाळ वृत्तसेवा
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- दिलीप दखणे

वडिगोद्री - अंतरवाली सराटीत जिल्हाधिकारी अशीमा मित्तल पोलीस अधीक्षक तेगबिर सिंह सिंधु , उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी, तहसिलदार सोमेश मोहिते, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सिध्देश्वर धुमाळ, या शासनाच्या प्रतिनिधी यांनी मंगळवार ता.1 रोजी अंतरवाली सराटीत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. या वेळी जिल्हाधिकारी अशीमा मित्तल, पोलीस अधीक्षक तेगबिर सिंग सिंघु यांनी शासनाच्या वतीने जो प्रस्ताव आहे तो जरांगे यांना वाचुन दाखवला शासनाची भूमिका या वेळी सांगीतली.

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