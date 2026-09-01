Vadigodri News : जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक शासनाचा प्रस्ताव घेऊन जरांगे यांच्या भेटीला; जरांगे यांनी प्रस्ताव नाकरला

- दिलीप दखणेवडिगोद्री - अंतरवाली सराटीत जिल्हाधिकारी अशीमा मित्तल पोलीस अधीक्षक तेगबिर सिंह सिंधु , उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी, तहसिलदार सोमेश मोहिते, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सिध्देश्वर धुमाळ, या शासनाच्या प्रतिनिधी यांनी मंगळवार ता.1 रोजी अंतरवाली सराटीत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. या वेळी जिल्हाधिकारी अशीमा मित्तल, पोलीस अधीक्षक तेगबिर सिंग सिंघु यांनी शासनाच्या वतीने जो प्रस्ताव आहे तो जरांगे यांना वाचुन दाखवला शासनाची भूमिका या वेळी सांगीतली..या वेळी बोलतांना जरांगे यांनी सांगितले की, जालना जिल्हाधिकारी मित्तल, पोलीस अधीक्षक तुमचा सन्मान करतो, आमच्या मागण्या तुमच्या स्तरावरील नाही, राज्य स्तरावर आहे, सरकार वेळ वाया घालवत आहे. तुमचा या मागणीशी संबध नाही, मी तुमचा ऐकणार नाही, या नंतर तुम्ही येऊ नका, सरकारने तुम्हाला बळीचा बकरा केले व आमच्या कडे चर्चा करण्यासाठी पाठवले आहे, शासनाने वेळ वाढवुन दिला जाणार नाही..58 लाख नोंदी बाबत गावपातळीवर ग्रामसेवक व तलाठी यांना सुचना देऊन ज्यांच्या नोंदी आहेत त्यांचे अर्ज घ्यावेत, जे चार प्रमाणपत्र रद्द झाले ते लगेच द्या, सातारा, कोल्हापूर, संस्थानचे गॅजेटियर लागु करा, अध्यादेश काढा,गुन्हे वापस घेतले जाणार नसतील संबंधित पोलीसावर गुन्हे दाखल करा, हैदराबाद गॅजीटियर लागु करा कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करा, मी आरक्षण चालु ठेवणार आहे . हैदराबाद गॅजीटियर चे कुणबी प्रमाणपत्र दिल्या नंतर त्याची व्हॉलिडिटी कशी देणार हा प्रश्न जरांगे यांनी जिल्हाधिकारी मित्तल यांना विचारला शिष्टमंडळ येणार होत ते कुठ गायब झाले अस जरांगे यांनी विचारले..मंत्री समीती यावी आमचा विरोध नाही त्यांनी यावे चर्चा करा, विधानसभा, राज्यसभा, राज्यपाल हे हा प्रश्न सोडु शकतात उद्या सकाळी बुधवार ता.2 रोजी मागणी बाबत निर्णय घ्या, अध्यादेश काढा मंत्र्यांना काही येत नाही तुम्ही अधिकारी झाले अभ्यास केला यात काही असे मंत्री आहेत त्यांना वाचता येत नाही. अंतरवाली सराटीत आमच्यावर हल्ला झाला रक्त सांडले आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परत तेच केल तर आम्ही जशास तसे उत्तर देऊ, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी या वेळी दिला..या वेळी जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी सांगितले कि जरांगे यांच्या सोबत चर्चा केली, भेट घेतली, 58 लाख नोंदीचा डेटा तयार आहे, शासन प्रलंबित मागणी बाबत सकारात्मक आहे, जरांगे यांची तब्येत ठिक नाही, काळजी आहे, विनंती करते कि त्यांनी उपोषण सोडवे , मंत्री मंडळ येणार आहे संवाद सुरू राहणार आहे, प्रलंबित मागणी, आरक्षण बाबत सचिव, उपसचिव यांची नोडल ऑफिसर म्हणून शासन नियुक्ती करणार आहे. शिष्टमंडळ येईल उपोषण मागे घ्या, पाणी घ्यावे असे अवहान जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी केली.मी नोंदीची फाईल देत आहे, ग्रामपंचायत मध्ये यादी लावण्यात येईल, संविधान पालन करूण चर्चा करुण निर्णय घेत आहे. बलीदान झालेले नौकरी करीता शासन निर्णय घेत आहे 58 लाख नोंद बाबत तलाठी, ग्रामसेवक यांना सुचना दिल्या जातील.जरांगे यांची तब्येत खराब झाली आहे त्यांनी उपोषण सोडावे अशी विनंती केली. जिल्हाधिकारी मित्तल, यांची उपोषण सोडणे बाबतची विनंती जरांगे यांनी अमान्य केली मनोज जरांगे हे उपोषावर ठाम आहे आज उपोषणाचा चौथा दिवस आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.