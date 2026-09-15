Kannad News : शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम! कर्जमाफीच्या दुसऱ्या यादीत २,५०५ शेतकरी पात्र

- संतोष निकमकन्नड - 'अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'च्या दुसऱ्या यादीत कन्नड तालुक्यातील १९७ गावांतील २ हजार ५०५ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. यामध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांचे २ हजार ८०, तर विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे ४२५ शेतकरी पात्र झाले आहेत. दरम्यान, जेहूर येथील पंजाब नॅशनल बँकेच्या खातेदारांची नावे दुसऱ्या यादीत आढळून आली नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांमध्ये कर्जमाफीच्या पात्रतेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे..पहिल्या यादीत नाव नसलेल्या जेहूर परिसरातील शेतकऱ्यांना दुसऱ्या यादीत कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, दुसरी यादी जाहीर झाल्यानंतरही या बँकेतील खातेदारांची नावे त्यात नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे पुढील याद्यांमध्ये नावे समाविष्ट होतील का, तसेच पात्रतेची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे, याबाबत शेतकऱ्यांकडून विचारणा होत आहे.दरम्यान, कर्जमाफीच्या याद्या टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध होत असून, संबंधित शेतकऱ्यांनी योजनेच्या प्रक्रियेबाबत संबंधित यंत्रणेकडून माहिती घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..प्रतिक्रिया -'पहिल्या यादीत नाव नसल्याने दुसऱ्या यादीत तरी कर्जमाफीत नाव येतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, दुसऱ्या यादीतही नाव आढळले नाही. आम्ही कर्जमाफीत आहे किं, हे एकदा बँकेने आम्हाला सांगाव. पुढच्या यादीत असे सांगुन आम्हाला झुलत ठेऊ नये.- योगेश शिंदे, (शेतकरी, आडगाव, जेहूर).'बि, भरणासाठी खाजगी व्यक्तीकडुन कर्ज काढले आहे. 25 दिवसापासुन पावसाचा थेंब नाही. मका, कपाशी ऊन धरायला लागली आहे. यादुष्काळी परिस्थितीत कर्जमाफीची आशा होती. दुसऱ्या यादीतही नाव नसल्याने आता डोक बंद पडले आहे. बँक शाखेच्या अधिका-यांशी, पंजाब नॅशनल बँकेचे नोडल अधिकारी मोहित गुप्ता यांना कर्जमाफीची विचारपूस करण्यासाठी संपर्क केला जातो आहे. परंतु ते व इतर अधिकारी साधा फोन उचलण्याची देखील तसदी घेत नाही. त्यांच्या कडुन यात लक्ष घालून आमचा विषय एकदाचा मार्गी लावावा.- शरद निकम, (शेतकरी, जेहूर, आडगाव)'१ एप्रिलनंतरचे व्याज बँकेलाच भरायचे आहे. दोन लाख रुपयांच्या आतील कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी काही चिंता करण्याची गरज नाही. आता एकापाठोपाठ याद्या येत राहणार आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांचे अॅक्सेस आपल्याकडे नाही. लीड बँक अधिकाऱ्यांनी आपल्याला पत्र देऊन कळविले आनसल्याने अडचण आल्यास संबंधित शेतकऱ्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधावा. संपूर्ण माहिती त्यांच्याकडे असते.'- विजयसिंग राजपूत, (सहाय्यक दुय्यम निबंधक, कन्नड).शेतकरी कर्जमाफीच्या दुसऱ्या यादीतही आपल्या शाखेचे नाव आलेले नाही. याबाबत आज सकाळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलणे झाले. पुढील यादीत शाखेचे नाव येईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. अजूनही कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू आहे.पहिल्या यादीत नाव आल्यानंतर दुरुस्तीसाठी सर्व माहिती परत पाठविण्यात आली होती. त्यानंतर दुरुस्ती करून संपूर्ण डेटा पाठवून दिला होता. त्यामुळे या यादीत नाव येण्याची अपेक्षा होती; मात्र नाव आलेले नाही. आता तिसऱ्या यादीत नक्की नाव येईल, अशी अपेक्षा आहे.- प्रदीप सावंत, (मॅनेजर, पंजाब नॅशनल बँक, जेहूर शाखा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.